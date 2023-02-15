BBL – DRX maçını kim kazandı?

Yayınlanma: 15 Şubat 2023 - 10:56

Güncelleme: 15 Şubat 2023 - 12:46

Valorant partner takımlarının yer aldığı Valorant Champions Tour: LOCK/IN, Brezilya’nın São Paulo şehrinde başladı. Tek maç eleme sistemi ile ilerleyen turnuvada iki adet Türk takımı bulunuyor. Bu takımlardan biri olan BBL Esports dün ilk karşılaşmasına çıktı. Güney Kore temsilcisi DRX ile karşılaşan BBL Esports maçı 2-1 kaybederek elendi. DEPREM İÇİN SAYGI DURUŞU

Karşılaşmada ilk haritaya geçilmeden önce Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde yaşanan iki büyük depremin ardından hayatını kaybedenler için bir dakikalık bir saygı duruşu gerçekleşti. Saygı duruşunun arından DRX tarafından seçilen Pearl haritasına geçildi. DRX kendi seçtiği haritanın ilk yarısında 9-3'lük bir üstünlük kurdu. İkinci yarıda da üstünlüğünü korumayı devam ettiren Güney Kore temsilcisi 13-3 kendi seçtiği haritayı kapattı. Maçta DRX takımında yer alan Goo “Rb” Sang-Min 12/3/6 (Öldürme/Ölüm/Asist) KDA (Öldürme, ölüm, asist oranı) ile en çok öne çıkan oyuncu oldu.

BBL ESPORTS’TAN BÜYÜK GERİ DÖNÜŞ

İkinci maç BBL Esports tarafından seçilen Ascent haritasında oynandı. Büyük bir farkla ilk maçta yenilen BBL Esports, Ascent’te bu durumu tersine çevirdi. İlk yarıyı BBL Esports 8-4 yine geride kapattı. İkinci yarıda ise büyük bir geri dönüş gerçekleştirerek 13-11 haritayı kazandı. BBL Esports’ta oynayan Mehmet “Turko” Özen 20/12/10 KDA ile ön çok öne çıkan oyuncu oldu.