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Belçika'dan dikkat çeken Romelu Lukaku değerlendirmesi: 'Fenerbahçe'de daha fazla süre almaya başlarsa...'
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Belçika'dan dikkat çeken Romelu Lukaku değerlendirmesi: 'Fenerbahçe'de daha fazla süre almaya başlarsa...'

7.10.2026 09:43:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Belçika'dan dikkat çeken Romelu Lukaku değerlendirmesi: 'Fenerbahçe'de daha fazla süre almaya başlarsa...'

Belçikalı yorumcu Peter Vandenbempt, milli arada gösterdiği performansla dikkat çeken Romelu Lukaku'yu değerlendirdi.

Belçika'dan dikkat çeken Romelu Lukaku değerlendirmesi: 'Fenerbahçe'de daha fazla süre almaya başlarsa...'

Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminin sonunda Napoli'den kadrosuna kattığı Romelu Lukaku, milli aradaki performansıyla dikkat çekti.

Belçika'dan dikkat çeken Romelu Lukaku değerlendirmesi: 'Fenerbahçe'de daha fazla süre almaya başlarsa...'

Sarı-lacivertlilerde Muriqi'nin arkasında kalan ve fiziksel görüntüsü nedeniyle eleştirilen Belçikalı futbolcu, milli takımda oynadığı UEFA Uluslar Ligi maçlarında performansını yükseltti.

Belçika'dan dikkat çeken Romelu Lukaku değerlendirmesi: 'Fenerbahçe'de daha fazla süre almaya başlarsa...'

TÜRKİYE MAÇINDA GOL ATTI

Belçika'nın Türkiye'yi 3-0 mağlup ettiği karşılaşmada sonradan oyuna giren Lukaku, attığı golle skora katkı sağladı.

Belçika'dan dikkat çeken Romelu Lukaku değerlendirmesi: 'Fenerbahçe'de daha fazla süre almaya başlarsa...'

Yıldız futbolcu, milli takım döneminde hırsı, dayanıklılığı ve bitiriciliğiyle öne çıktı.

Belçika'dan dikkat çeken Romelu Lukaku değerlendirmesi: 'Fenerbahçe'de daha fazla süre almaya başlarsa...'

Belçikalı yorumcu Peter Vandenbempt, Sporza'ya yaptığı değerlendirmede Lukaku'nun performansının umut verici olduğunu söyledi.

Belçika'dan dikkat çeken Romelu Lukaku değerlendirmesi: 'Fenerbahçe'de daha fazla süre almaya başlarsa...'

"BEKLENTİLERİN ÇOK ÜZERİNDEYDİ"

Vandenbempt, "Beklentilerin çok üzerindeydi. Özellikle Fransa karşılaşmasında ayakta kalan isimlerden biri oldu ve performansı gelecek adına umut vericiydi. İkili mücadelelerde çok mücadele etti ve çok çalıştı" ifadelerini kullandı.

Belçika'dan dikkat çeken Romelu Lukaku değerlendirmesi: 'Fenerbahçe'de daha fazla süre almaya başlarsa...'

"6 HAFTA İÇİNDE TAMAMEN FARKLI BİR OYUNCU GÖREBİLİRİZ"

Lukaku'nun Fenerbahçe'de daha fazla süre alması gerektiğini belirten Vandenbempt, "Fenerbahçe'de daha fazla süre almaya başlaması halinde altı hafta içinde tamamen farklı bir oyuncu göreceğimizi düşünüyorum. Lukaku kendine has özellikleriyle fark yaratan bir futbolcu" dedi.

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