Belçika'dan dikkat çeken Romelu Lukaku değerlendirmesi: 'Fenerbahçe'de daha fazla süre almaya başlarsa...'

"BEKLENTİLERİN ÇOK ÜZERİNDEYDİ"

Vandenbempt, "Beklentilerin çok üzerindeydi. Özellikle Fransa karşılaşmasında ayakta kalan isimlerden biri oldu ve performansı gelecek adına umut vericiydi. İkili mücadelelerde çok mücadele etti ve çok çalıştı" ifadelerini kullandı.