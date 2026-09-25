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Belçika, İtalya'yı iki golle devirdi

Belçika, İtalya'yı iki golle devirdi

25.09.2026 23:54:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Belçika, İtalya'yı iki golle devirdi

UEFA Uluslar A Ligi Grup 1'de Belçika, deplasmanda İtalya'yı 2-0 mağlup etti.

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UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta İtalya ile Belçika karşı karşıya geldi.

Olimpik Stadyum'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Belçika 2-0 kazandı.

Belçika'ya galibiyeti getiren golleri 20. dakikada Mika Godts, 69. dakikada ise Dodi Lukebakio kaydetti.

Fenerbahçe forması giyen Belçikalı futbolcu Romelu Lukaku karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamladı. Beşiktaş forması giyen Leandro Trossard ise sakatlığı nedeniyle maç kadrosunda yer almadı.

Bir sonraki grup maçında Belçika, Fransa'yı ağırlayacak. İtalya ise Türkiye'ye konuk olacak.

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