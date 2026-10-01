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Belçika maçı öncesi Arda Güler'den baskı yanıtı!

Belçika maçı öncesi Arda Güler'den baskı yanıtı!

1.10.2026 22:28:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Belçika maçı öncesi Arda Güler'den baskı yanıtı!

A Milli Futbol Takımı'nın genç futbolcusu Arda Güler, UEFA Uluslar Ligi'nin 3. haftasında deplasmanda oynayacakları Belçika maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında görüşlerini aktardı.
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Milli futbolcu Arda Güler, Belçika maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Genç oyuncu, üzerindeki baskıyla ilgili soruya net yanıt verirken takım arkadaşlarına duyduğu güveni de dile getirdi.

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"HEPİMİZ BİRBİRİMİZE ÇOK İNANIYORUZ"

Arda Güler, baskı konusunda, "Kaldıramayacağım bir baskı olduğunu düşünmüyorum. Yetenekliyim ve takım arkadaşlarım bana güveniyor, ben de onlara güveniyorum. Hep beraber mücadele ediyoruz. Hepimiz birbirimize çok inanıyoruz" dedi.

Thibaut Courtois'nın karşılaşmada oynamayacak olmasıyla ilgili konuşan Arda, "Thibaut Courtois belki de gelmiş geçmiş en büyük kalecilerden biri. Ona çok büyük saygı duyuyorum. Oynamayacak olmasını avantaj olarak söyleyemem, çünkü yerine oynayacak olan kaleci de en iyisini yapacaktır" ifadelerini kullandı.

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KYLIAN MBAPPE AÇIKLAMASI

Mbappe hakkında da konuşan milli futbolcu, "Mbappe çok dürüst bir insan, çok iyi bir futbolcu ve dünyanın en iyi futbolcularından biri. Maç sonu biraz sohbet ettik ve formalarımızı değiştirdik" diye konuştu.

Son alınan sonuçları da değerlendiren Arda Güler, "Belki bazı şeyleri yanlış yapmış olabiliriz. İyi şekilde kenetlenip yarın tekrardan birlikte hareket ederek iyi oynayıp, mücadele edip galibiyet serimize başlayabiliriz" dedi.

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