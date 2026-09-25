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Belçika Milli Takımı'ndan Lukaku açıklaması

Belçika Milli Takımı'ndan Lukaku açıklaması

25.09.2026 16:38:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Belçika Milli Takımı'ndan Lukaku açıklaması

Belçika Teknik Direktörü Mark van Bommel, Fenerbahçeli Romelu Lukaku'nun biraz daha zamana ihtiyacı olduğunu söyledi.

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Roberto Mancini yönetimindeki İtalya ile oynanacak karşılaşma öncesinde konuşan Belçika Milli Takımı Teknik Direktörü Mark van Bommel, yaz transfer döneminde Napoli'den Fenerbahçe'ye transfer olan Romelu Lukaku'nun son durumunu değerlendirdi.

Bommel, Olimpiyat Stadı'ndaki basın toplantısında yaptığı açıklamada, Fenerbahçeli oyuncunun neden karşılaşmaya ilk 11'de başlamayabileceğini anlattı.

"BİRAZ DAHA ZAMANA İHTİYACI VAR"

Lukaku, Olimpiyat Stadı'nda daha önce birçok kez gol sevinci yaşasa da bu durum Belçikalı yıldızın İtalya karşısında ilk 11'de başlaması için yeterli olmayacak gibi görünüyor.

van Bommel, "Lukaku burada birçok gol attı ancak bu, onu otomatik olarak ilk 11'de oynatmamız için bir neden değil. Biraz daha zamana ihtiyacı var. Fenerbahçe'de birkaç maçta kısa süreler aldı. Geri dönecek ve ben endişeli değilim, oynama fırsatı bulacak" ifadelerini kullandı.

Uluslar A Ligi'nde oynanacak İtalya-Belçika karşılaşması, saat 21:45'te başlayacak.

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