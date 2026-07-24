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Belçika Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü belli oldu

Belçika Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü belli oldu

24.07.2026 16:26:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Belçika Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü belli oldu

Rudi Garcia ile yollarını ayıran Belçika Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü Mark van Bommel oldu.

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Belçika Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü Mark van Bommel oldu.

Belçika Futbol Federasyonu, 49 yaşındaki Mark van Bommel ile 2028'e kadar sürecek sözleşme imzalandığını duyurdu.

Belçika'nın başına geçen Hollandalı Van Bommel, yeni takımında 15 Ağustos'tan itibaren göreve başlayacak.

Van Bommel, "Başarı asla garanti edilemez ancak sıkı çalışma, dürüstlük ve adanmışlık garantidir. Bu takımın her gün gelişmesine yardımcı olmak ve Belçika halkını gururlandırmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Oyuncularla, teknik ekiple ve taraftarlarla tanışmayı ve bu yeni sayfayı birlikte açmayı sabırsızlıkla bekliyorum" dedi.

Van Bommel, kariyerinde daha önce; PSV Eindhoven, Wolfsburg ve Royal Antwerp'te görev yapmıştı.

İlgili Konular: #Belçika #Mark van Bommel #Rudi Garcia

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