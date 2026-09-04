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Belçika - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
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Belçika - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

4.09.2026 09:55:00
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Cumhuriyet Spor
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Belçika - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Potanın Perileri, Basketbol Kadınlar Dünya Kupası'nın ilk maçında Belçika ile karşı karşıya gelecek. Mücadele TSİ 18.30'da başlayacak.

Belçika - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2026 Dünya Kupası C Grubu ilk maçında Belçika ile karşı karşıya gelecek.

Belçika - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Almanya'nın başkenti Berlin'deki Max-Schmeling Spor Salonu'nda oynanacak mücadele, TSİ 18.30'da başlayacak. Müsabaka, TRT Spor ve S Sport'tan canlı yayınlanacak.

Belçika - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Gruptaki diğer maç ise TSİ 12.30'da Avustralya ile Porto Riko arasında yapılacak.

Belçika - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

GRUPLAR

2026 Dünya Kupası'nda mücadele edecek takımlar şöyle:

A Grubu: Japonya, İspanya, Almanya, Mali

B Grubu: Macaristan, Güney Kore, Nijerya, Fransa

C Grubu: Belçika, Avustralya, Porto Riko, Türkiye

D Grubu: ABD, Çekya, İtalya, Çin

Belçika - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

DÜNYA KUPASI KADROSU

Başantrenör Andrea Mazzon yönetimindeki A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın 12 kişilik 2026 Dünya Kupası kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Ayşe Cora Yamaner, Beren Burke, Derin Erdoğan, Elif Bayram, Elif İstanbulluoğlu, Esra Ural, Gökşen Fitik, Melek Uzunoğlu, Olcay Çakır Turgut, Sevgi Uzun, Sinem Ataş, Tilbe Şenyürek Arslan

Belçika - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

TÜRKİYE'NİN MAÇ PROGRAMI

Ay-yıldızlı ekibin FIBA 2026 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası C Grubu'ndaki maç programı şöyle:

4 Eylül Cuma:

18.30 Belçika-Türkiye (Max-Schmeling-Halle)

6 Eylül Pazar:

12.30 Türkiye-Avustralya (Berlin Arena)

7 Eylül Pazartesi:

12.30 Porto Riko-Türkiye (Max-Schmeling-Halle)

Belçika - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

TURNUVA FORMATI

Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenecek 2026 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası'nda 16 takım, 4 grupta mücadele edecek.

Gruplarını ilk sırada tamamlayan ekipler, doğrudan çeyrek finale yükselecek.

İkinci ve üçüncü basamakta yer alan takımlar, eleme turu oynayacak. Bu turdaki maçları kazanan ülkeler, adını çeyrek finale yazdıracak.

Çeyrek final karşılaşmalarından galip ayrılan ekipler, son 4'e kalacak. Yarı finalde rakiplerine üstünlük kuran takımlar ise finale yükselecek.

Turnuva, üçüncülük ve final maçıyla tamamlanacak.

Dünya Kupası'nda grup maçları 4-7 Eylül, eleme turu 8-9 Eylül, çeyrek finaller 10 Eylül, yarı final maçları 12 Eylül, üçüncülük ve final karşılaşması ise 13 Eylül'de oynanacak.

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