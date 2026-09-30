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Belçika - Türkiye maçına Norveçli hakem

Belçika - Türkiye maçına Norveçli hakem

30.09.2026 11:36:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Belçika - Türkiye maçına Norveçli hakem

UEFA Uluslar A Ligi Grup 1'in üçüncü maçında A Milli Futbol Takımı, Belçika'ya konuk olacak. Karşılaşmayı Norveçli hakem Rohit Saggi yönetecek.

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UEFA'dan yapılan duyuruya göre UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta oynanacak Belçika - Türkiye maçını Norveçli hakem Rohit Saggi yönetecek.

UEFA Uluslar A Ligi'ndeki Belçika-Türkiye karşılaşması 2 Ekim Cuma akşamı TSİ 21:45'te oynanacak.

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki ilk maçında Kocaeli'de Fransa'ya 1-0 mağlup olmuştu. Ay-yıldızlılar ikinci maçta ise Bursa'da İtalya'ya 4-1 gibi farklı bir skorla yenilmişti.

MİLLİ TAKIM'IN UEFA ULUSLAR LİGİ FİKSTÜRÜ

2 Ekim: Belçika - Türkiye

5 Ekim: İtalya - Türkiye

12 Kasım: Türkiye - Belçika

15 Kasım: Fransa - Türkiye

İlgili Konular: #Belçika #A Milli Takım #Rohit Saggi

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