Belçika - Türkiye maçına Norveçli hakem

UEFA'dan yapılan duyuruya göre UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta oynanacak Belçika - Türkiye maçını Norveçli hakem Rohit Saggi yönetecek.
UEFA Uluslar A Ligi'ndeki Belçika-Türkiye karşılaşması 2 Ekim Cuma akşamı TSİ 21:45'te oynanacak.
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki ilk maçında Kocaeli'de Fransa'ya 1-0 mağlup olmuştu. Ay-yıldızlılar ikinci maçta ise Bursa'da İtalya'ya 4-1 gibi farklı bir skorla yenilmişti.
MİLLİ TAKIM'IN UEFA ULUSLAR LİGİ FİKSTÜRÜ
2 Ekim: Belçika - Türkiye
5 Ekim: İtalya - Türkiye
12 Kasım: Türkiye - Belçika
15 Kasım: Fransa - Türkiye