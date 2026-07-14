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Belçikalı oyuncu, İstanbul'a geldi: Beşiktaş, Leandro Trossard'a kavuştu

Belçikalı oyuncu, İstanbul'a geldi: Beşiktaş, Leandro Trossard'a kavuştu

14.07.2026 19:18:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Belçikalı oyuncu, İstanbul'a geldi: Beşiktaş, Leandro Trossard'a kavuştu

Beşiktaş, Leandro Trossard'ın transferinde mutlu sona ulaştı. Siyah-beyazlılar, Belçikalı yıldızın transferi için görüşmelere başlandığını resmen açıklarken gelişmelerin ardından uçakla yola çıkan yıldız oyuncu, İstanbul'a iniş yaptı.
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Beşiktaş, Arsenal'den Leandro Trossard transferinde mutlu sona ulaştı.

Siyah-beyazlılar, Belçikalı yıldız için KAP bildirimini yaptı.

Beşiktaş'ın açıklamasında, "Profesyonel Futbolcu Leandro Trossard'ın kalıcı transferi konusunda oyuncu ve kulübü The Arsenal Football Club Public Limited Company ile görüşmelere başlanmıştır" denildi.

Beşiktaş, 31 yaşındaki Trossard için Arsenal'e 18 milyon Euro bonservis ve 2 milyon Euro bonus ödeyecek.

İSTANBUL'A GELDİ

Trossard, Beşiktaş'a transferini tamamlamak için İstanbul'a geldi. 

Beşiktaş, Leandro Trossard ile 3+1 yıllık sözleşme imzalayacak.

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