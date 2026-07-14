Belçikalı oyuncu, İstanbul'a geldi: Beşiktaş, Leandro Trossard'a kavuştu

Beşiktaş, Arsenal'den Leandro Trossard transferinde mutlu sona ulaştı.

Siyah-beyazlılar, Belçikalı yıldız için KAP bildirimini yaptı.

Beşiktaş'ın açıklamasında, "Profesyonel Futbolcu Leandro Trossard'ın kalıcı transferi konusunda oyuncu ve kulübü The Arsenal Football Club Public Limited Company ile görüşmelere başlanmıştır" denildi.

Beşiktaş, 31 yaşındaki Trossard için Arsenal'e 18 milyon Euro bonservis ve 2 milyon Euro bonus ödeyecek.

İSTANBUL'A GELDİ

Trossard, Beşiktaş'a transferini tamamlamak için İstanbul'a geldi.

Beşiktaş, Leandro Trossard ile 3+1 yıllık sözleşme imzalayacak.