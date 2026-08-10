Benfica 2 kez öne geçtiği maçta Academico ile berabere kaldı

Portekiz Ligi'nde yeni sezonun ilk maçında Benfica, Academico Viseu ile karşılaştı.

Luz Stadyumu'nda oynanan maçta ev sahibi takım 2 kez öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamadı.

Benfica, 10. dakikada Pavlidis ile öne geçti. Konuk ekip, 55'te Pereira ile karşılık verirken; Benfica, 58'de Prestianni ile bir kez daha öne geçti. Viseu, 67'de Andre Clovis ile skoru eşitledi.

Maçta başka gol sesi çıkmayınca 2-2 sona erdi. Portekiz Ligi'nin ilk haftasında Braga, Sporting ve Benfica puan kaybetti. Son şampiyon Porto ise Alverca'yı 2-0'lık skorla geçti.

GOLLER PAVLIDIS VE PRESTIANNI'DEN

Benfica'nın Yunan golcüsü Vangelis Pavlidis Fenerbahçe ile, Gianluca Prestianni ise Trabzonspor'la anıldı. 2 futbolcu yeni sezona bomba gibi başladı.

Pavlidis bu sezon çıktığı 4 maçta 6 gol, 1 asistlik katkı verdi. Prestianni ise oynadığı 2 maçta da ağları havalandırdı.