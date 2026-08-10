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Benfica 2 kez öne geçtiği maçta Academico ile berabere kaldı

Benfica 2 kez öne geçtiği maçta Academico ile berabere kaldı

10.08.2026 09:39:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Benfica 2 kez öne geçtiği maçta Academico ile berabere kaldı

Portekiz Ligi'nin ilk haftasında Benfica, 2 kez öne geçtiği maçta Academico Viseu ile 2-2 berabere kaldı. Fenerbahçe'yle anılan Pavlidis ve Trabzonspor'un bir dönem gündeminde olan Prestianni, Benfica'nın gollerini attı.
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Portekiz Ligi'nde yeni sezonun ilk maçında Benfica, Academico Viseu ile karşılaştı.

Luz Stadyumu'nda oynanan maçta ev sahibi takım 2 kez öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamadı.

Benfica, 10. dakikada Pavlidis ile öne geçti. Konuk ekip, 55'te Pereira ile karşılık verirken; Benfica, 58'de Prestianni ile bir kez daha öne geçti. Viseu, 67'de Andre Clovis ile skoru eşitledi.

Maçta başka gol sesi çıkmayınca 2-2 sona erdi. Portekiz Ligi'nin ilk haftasında Braga, Sporting ve Benfica puan kaybetti. Son şampiyon Porto ise Alverca'yı 2-0'lık skorla geçti.

GOLLER PAVLIDIS VE PRESTIANNI'DEN

Benfica'nın Yunan golcüsü Vangelis Pavlidis Fenerbahçe ile, Gianluca Prestianni ise Trabzonspor'la anıldı. 2 futbolcu yeni sezona bomba gibi başladı.

Pavlidis bu sezon çıktığı 4 maçta 6 gol, 1 asistlik katkı verdi. Prestianni ise oynadığı 2 maçta da ağları havalandırdı.

İlgili Konular: #Benfica #portekiz ligi #Academico Viseu

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