Cumhuriyet Gazetesi Logo
Benfica'da ayrılık: Bruma'nın yeni takımı belli oldu

Benfica'da ayrılık: Bruma'nın yeni takımı belli oldu

12.09.2026 15:26:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Benfica'da ayrılık: Bruma'nın yeni takımı belli oldu

Portekiz Premier Ligi ekiplerinden Benfica, Bruma ile sözleşme fesih konusunda anlaşmaya vardı. Portekizli futbolcu, Aris'e transfer olacak.

102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Benfica'da 31 yaşındaki kanat oyuncusu Bruma ile yollar ayrılıyor.

Portekiz basınından Record'da yer alan habere göre, Benfica ve Bruma, sözleşme fesih konusunda anlaşmaya vardı.

Record, Bruma'nın, yeni adresini de duyurdu. Record'daki habere göre, Bruma, Benfica'dan sonra Yunanistan'dan Aris'e imza atacak.

31 yaşındaki futbolcu, pazar günü Aris'e transferi için Yunanistan'a gidecek ve Aris ile 1+1 yıllık sözleşme imzalayacak.

31 yaşındaki Bruma, geçen sezon sakatlığı nedeniyle sadece 3 maçta süre bulabilmişti. Bruma, bu sezon ise hiç sahaya çıkamadı.

İlgili Konular: #Benfica #transfer #bruma

İlgili Haberler

Kocaelispor maçı öncesi Galatasaray'da 4 eksik
Kocaelispor maçı öncesi Galatasaray'da 4 eksik Süper Lig'de Kocaelispor ile karşılaşacak Galatasaray'da 4 oyuncu bu maçta forma giyemeyecek.
Thomas Meunier'den Trabzonspor itirafı
Thomas Meunier'den Trabzonspor itirafı Trabzonspor'un eski yıldızı Thomas Meunier, bordo-mavili formayı giydiği dönemde muhtemelen kariyerinin en iyi dönemini yaşadığını söyledi.
Pep Guardiola'nın menajerinden Trabzonspor iddialarına yanıt
Pep Guardiola'nın menajerinden Trabzonspor iddialarına yanıt Pep Guardiola'nın menajeri Josep Maria Orobitg, Trabzonspor haberlerini yalanladı.