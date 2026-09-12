Benfica'da ayrılık: Bruma'nın yeni takımı belli oldu

Benfica'da 31 yaşındaki kanat oyuncusu Bruma ile yollar ayrılıyor.

Portekiz basınından Record'da yer alan habere göre, Benfica ve Bruma, sözleşme fesih konusunda anlaşmaya vardı.

Record, Bruma'nın, yeni adresini de duyurdu. Record'daki habere göre, Bruma, Benfica'dan sonra Yunanistan'dan Aris'e imza atacak.

31 yaşındaki futbolcu, pazar günü Aris'e transferi için Yunanistan'a gidecek ve Aris ile 1+1 yıllık sözleşme imzalayacak.

31 yaşındaki Bruma, geçen sezon sakatlığı nedeniyle sadece 3 maçta süre bulabilmişti. Bruma, bu sezon ise hiç sahaya çıkamadı.