Benfica deplasmanda Milan'ı iki golle geçti!

UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Milan ile Benfica, San Siro'da karşı karşıya geldi. Portekiz temsilcisi, rakibini 2-0 mağlup ederek turnuvaya 3 puanla başladı.
LUKEBAKIO BENFICA'YI ÖNE GEÇİRDİ
Karşılaşmanın 16. dakikasında Dodi Lukebakio sahneye çıktı. Jakub Kaminski'nin asistinde fileleri havalandıran Lukebakio, Benfica'yı 1-0 öne geçirdi. İlk yarı bu skorla tamamlandı.
KAMINSKI FARKI İKİYE ÇIKARDI
Benfica, 53. dakikada Jakub Kaminski ile farkı ikiye çıkardı. Kalan bölümde Milan'ın gol arayışları sonuç vermeyince karşılaşma Benfica'nın 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
Bu sonuçla Benfica, UEFA Avrupa Ligi'ne 3 puanla başlarken Milan ilk haftayı puansız geçti.
Benfica, ligin ikinci haftasında kendi sahasında Celtic'i konuk edecek. Milan ise Red Bull Salzburg deplasmanına konuk olacak.