Cumhuriyet Gazetesi Logo
Benfica deplasmanda Milan'ı iki golle geçti!

Benfica deplasmanda Milan'ı iki golle geçti!

17.09.2026 01:20:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Benfica deplasmanda Milan'ı iki golle geçti!

Benfica, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında deplasmanda karşılaştığı Milan'ı 2-0 mağlup etti.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Milan ile Benfica, San Siro'da karşı karşıya geldi. Portekiz temsilcisi, rakibini 2-0 mağlup ederek turnuvaya 3 puanla başladı.

LUKEBAKIO BENFICA'YI ÖNE GEÇİRDİ

Karşılaşmanın 16. dakikasında Dodi Lukebakio sahneye çıktı. Jakub Kaminski'nin asistinde fileleri havalandıran Lukebakio, Benfica'yı 1-0 öne geçirdi. İlk yarı bu skorla tamamlandı.

Image

KAMINSKI FARKI İKİYE ÇIKARDI

Benfica, 53. dakikada Jakub Kaminski ile farkı ikiye çıkardı. Kalan bölümde Milan'ın gol arayışları sonuç vermeyince karşılaşma Benfica'nın 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Bu sonuçla Benfica, UEFA Avrupa Ligi'ne 3 puanla başlarken Milan ilk haftayı puansız geçti.

Benfica, ligin ikinci haftasında kendi sahasında Celtic'i konuk edecek. Milan ise Red Bull Salzburg deplasmanına konuk olacak.

İlgili Konular: #Benfica #milan #uefa avrupa ligi

İlgili Haberler

Tammy Abraham yıldızlaştı: Aston Villa turu 3 golle aldı!
Tammy Abraham yıldızlaştı: Aston Villa turu 3 golle aldı! Aston Villa, İngiltere Lig Kupası'nın 3. turunda deplasmanda karşılaştığı Coventry City'yi 3-1 mağlup ederek adını 4. tura yazdıran ekip oldu.
Brighton, Manchester United'ı kendi evinde devirdi! İngiltere Lig Kupası'nda üst tura yükseldi...
Brighton, Manchester United'ı kendi evinde devirdi! İngiltere Lig Kupası'nda üst tura yükseldi... Ferdi Kadıoğlu'nun formasını giydiği Brighton, İngiltere Lig Kupası'nın 3. turunda deplasmanda karşılaştığı Manchester United'ı 3-2 mağlup ederek adını 4. tura yazdıran ekip oldu.
Raphinha hat-trick yaptı: Barcelona kendi sahasında gol oldu yağdı!
Raphinha hat-trick yaptı: Barcelona kendi sahasında gol oldu yağdı! Barcelona, İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 6. haftasında kendi sahasında ağırladığı Racing Santander'i 7-2 mağlup etti.