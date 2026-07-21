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Benfica Jhon Duran transferini resmen açıkladı: Maliyeti belli oldu!

Benfica Jhon Duran transferini resmen açıkladı: Maliyeti belli oldu!

21.07.2026 00:03:00
Güncellenme:
AA
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Benfica Jhon Duran transferini resmen açıkladı: Maliyeti belli oldu!

Portekiz Ligi ekibi Benfica, 22 yaşındaki Kolombiyalı forvet Jhon Duran'ı renklerine bağladı.
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Benfica, eski Fenerbahçeli futbolcu Jhon Duran'ı kiralık olarak renklerine bağladı.

Portekiz temsilcisinden yapılan açıklamada, Suudi Arabistan takımı Al-Nassr'ın 22 yaşındaki forvet oyuncusuyla 2026-2027 sezonunun sonuna kadar anlaşmaya varıldığı bildirildi.

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MALİYETİ BELLİ OLDU

Benfica, söz konusu transferin maliyetinin 6,1 milyon Euro olduğunu duyurdu.

Anlaşmada ayrıca sezon sonunda 30 milyon Euro tutarında bir satın alma opsiyonun da bulunduğu kaydedildi.

Kolombiyalı oyuncu, geçen sezonun ilk yarısında giydiği sarı-lacivertli formayla 21 maçta 5 kez gol sevinci yaşadı. Genç futbolcu, sezonun ikinci devresinde ise Rus temsilcisi Zenit'te görev yaptı.

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