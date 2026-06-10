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Benfica, Jose Mourinho transferini resmen açıkladı! Real Madrid'e geri dönüyor...

Benfica, Jose Mourinho transferini resmen açıkladı! Real Madrid'e geri dönüyor...

10.06.2026 00:47:00
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Cumhuriyet Spor
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Benfica, Jose Mourinho transferini resmen açıkladı! Real Madrid'e geri dönüyor...

Portekiz Ligi ekibi Benfica, Teknik Direktör Jose Mourinho'nun sözleşme fesih bedeli karşılığında Real Madrid'in başına geçeceğini duyurdu.
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Benfica, teknik direktör Jose Mourinho'nun Real Madrid'e transfer sürecine ilişkin resmi açıklamayı yaptı.

Portekiz ekibi, Real Madrid'in Mourinho'yu 15 milyon Euro karşılığında İspanyol devinin başına geçireceğini duyurdu. 

BENFICA'DAN TRANSFERE ONAY

Benfica tarafından yapılan açıklamada, deneyimli teknik direktörün de sözleşmesinin feshedilmesi sürecine onay verdiği belirtildi.

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Kulüp ayrıca resmi internet sitesinde Mourinho'nun Benfica'daki ikinci döneminde ortaya koyduğu çalışmalara değinirken, yayımlanan mesajı tecrübeli teknik direktöre başarı dilekleriyle tamamladı.

LİGİ NAMAĞLUP TAMAMLADI

2025/26 sezonu boyunca Benfica'nın başında 45 resmi maça çıkan Jose Mourinho, 27 galibiyet, 10 beraberlik ve 8 mağlubiyet elde etti. Bu süreçte Benfica 86 gol atarken kalesinde 39 gol gördü.

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Portekiz Ligi'nde 30 karşılaşmada takımın başında yer alan Mourinho, sezonu 80 puanla 3. sırada tamamladı. Benfica ayrıca ligi yenilgisiz tamamlayan tek takım olma başarısını gösterdi. 

AVRUPA'DA 9 MAÇ

Avrupa kupalarında Benfica'yı 9 maçta yöneten tecrübeli teknik direktör, takımını UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu play-off aşamasına taşımayı başardı.

Yurt içi kupalarda ise Portekiz Kupası'nda 4 maçta görev alan Mourinho, Benfica'yı çeyrek finale kadar yükseltti. Lig Kupası'nda ise 2 karşılaşmada takımın başında yer aldı ve Benfica'nın organizasyondaki serüveni yarı finalde sona erdi.

İlgili Konular: #real madrid #Benfica #jose mourinho

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