Benfica'nın Pavlidis için istediği bonservis belli oldu

Fenerbahçe'nin forvet transferi için rotasını Benfica'nın Yunan golcüsü Vangelis Pavlidis'e kırdığı iddia edildi. Sarı-lacivertlilerin futboldan sorumlu yöneticisi Cihan Kamer'in Pavlidis'in menajerlik şirketinin bulunduğu Madrid'e gittiği aktarıldı.

Sabah'ta yer alan habere göre, Fenerbahçe önce Pavlidis'i ikna etmeyi ardından Benfica ile pazarlık masasına oturmayı hedefliyor. Portekiz ekibinin, Pavlidis'ten bonservis beklentisi ise 45 milyon Euro.

Sarı-lacivertlilerin transferi bu rakama bitirmesi durumunda Yunan santrfor, Fenerbahçe tarihinin en pahalı transferi olacak.

Pavlidis geçen sezon Benfica formasıyla 53 maça çıktı. 27 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 30 gol ve 6 asistlik skor katkısı verdi. 28 milyon Euro piyasa değeri bulunan Pavlidis'in Portekiz ekibiyle 2029'a kadar sözleşmesi bulunuyor.