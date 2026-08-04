Cumhuriyet Gazetesi Logo
Benfica'nın Pavlidis için istediği bonservis belli oldu

Benfica'nın Pavlidis için istediği bonservis belli oldu

4.08.2026 09:19:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Benfica'nın Pavlidis için istediği bonservis belli oldu

Fenerbahçe'de futboldan sorumlu yönetici Cihan Kamer'in Benfica'nın forveti Vangelis Pavlidis'in temsilcileriyle görüşmek için Madrid'e gittiği iddia edildi. Benfica'nın Yunan golcü için istediği bonservis bedelinin ise 45 milyon Euro olduğu öne sürüldü.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Fenerbahçe'nin forvet transferi için rotasını Benfica'nın Yunan golcüsü Vangelis Pavlidis'e kırdığı iddia edildi. Sarı-lacivertlilerin futboldan sorumlu yöneticisi Cihan Kamer'in Pavlidis'in menajerlik şirketinin bulunduğu Madrid'e gittiği aktarıldı.

Sabah'ta yer alan habere göre, Fenerbahçe önce Pavlidis'i ikna etmeyi ardından Benfica ile pazarlık masasına oturmayı hedefliyor. Portekiz ekibinin, Pavlidis'ten bonservis beklentisi ise 45 milyon Euro.

Sarı-lacivertlilerin transferi bu rakama bitirmesi durumunda Yunan santrfor, Fenerbahçe tarihinin en pahalı transferi olacak.

Pavlidis geçen sezon Benfica formasıyla 53 maça çıktı. 27 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 30 gol ve 6 asistlik skor katkısı verdi. 28 milyon Euro piyasa değeri bulunan Pavlidis'in Portekiz ekibiyle 2029'a kadar sözleşmesi bulunuyor.

İlgili Konular: #fenerbahçe #Benfica #Vangelis Pavlidis

İlgili Haberler

Eski Fenerbahçeli Kim Min-Jae'den gelecek açıklaması!
Eski Fenerbahçeli Kim Min-Jae'den gelecek açıklaması! Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekibi Bayern Münih forması giyen 29 yaşındaki Güney Koreli savunmacı Kim Min-Jae, geleceğine dair basın mensuplarına konuştu.
Kura çekimi yapıldı: Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi play-off turundaki muhtemel rakibi belli oldu
Kura çekimi yapıldı: Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi play-off turundaki muhtemel rakibi belli oldu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu kuraları çekildi. Fenerbahçe, 3. turda Sturm Graz'ı elemesi halinde play-off'ta Lyon-Sparta Prag eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
Fenerbahçe'nin play-off turundaki muhtemel rakipleri kimler? Fenerbahçe'nin play-off turundaki maçları ne zaman?
Fenerbahçe'nin play-off turundaki muhtemel rakipleri kimler? Fenerbahçe'nin play-off turundaki maçları ne zaman? UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turundaki muhtemel eşleşmelerin kuraları bugün çekilecek. Fenerbahçe'nin Sturm Graz'ı elemesi halinde bir sonraki turdaki muhtemel rakibi kura çekimin ardından belli olacak. Peki, Fenerbahçe'nin play-off turundaki muhtemel rakipleri kimler? Fenerbahçe'nin play-off turundaki maçları ne zaman?