Benfica'ya transfer olan Jhon Duran'dan dikkat çeken açıklama

Benfica, Al Nassr'dan Jhon Duran'ı kiralık kadrosuna kattı. Portekiz ekibine satın alma opsiyonuyla imza atan Jhon Duran, transferinin ardından konuştu.

"HER ŞEYDEN MEMNUNUM"

Jhon Duran, "Tanrı'ya minnettarım, her şeyden memnunum. Portekiz'in en büyük kulübü, burada olduğum için minnettarım" dedi.

"Fenerbahçe formasıyla Estadio da Luz'da oynamıştınız. Ne hatırlıyorsunuz?" sorusuna yanıt veren 22 yaşındaki futbolcu, "Orada çok güzel bir atmosfer var, kariyerim boyunca oynadığım en güzel stadyumlardan biri. Burada oynayacağım için çok mutluyum" sözlerini sarf etti.

Beklentileri sorulan Kolombiyalı futbolcu, "Çok büyük beklentilerim var. En iyi şekilde oynamak, elimden gelenin en iyisini yapmak ve şampiyon olmak istiyorum" açıklamasını yaptı.

TARAFTARLARA MESAJI

Benfica taraftarlarına mesaj gönderen Jhon Duran, "Destekleri ve sosyal medyadan gönderdikleri mesajlar için teşekkür etmek istiyorum. Bunun karşılığını sahada vermek istiyorum, başka bir şey söylemek istemiyorum. Bana gösterdikleri seviye karşılık vermek için çalışmak istiyorum" diye konuştu.