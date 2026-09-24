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Benin Milli Takımı'ndan Junior Olaitan'a övgü

Benin Milli Takımı'ndan Junior Olaitan'a övgü

24.09.2026 09:11:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Benin Milli Takımı'ndan Junior Olaitan'a övgü

Benin Teknik Direktörü Gernot Rohr, sakatlığı nedeniyle son maçlarda oynayamayan Junior Olaitan'ın gelişimini sürdüreceğine inandığını söyledi

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Benin Milli Takımı Teknik Direktörü Gernot Rohr, Beşiktaş'ın 24 yaşındaki futbolcusu Junior Olaitan hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

2027 Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'ne hazırlanan Benin'de teknik direktör Gernot Rohr, milli takım kadrosunda bulunan Olaitan'ın mevcut durumu ve takımdaki rolüyle ilgili değerlendirmeler yaptı.

Footy-Africa'ya konuşan Alman teknik adam, Türkiye'de futbol hayatını sürdüren Olaitan'ın Nijerya'nın Lagos kentindeki akademide yetiştiğini belirtti.

Son dönemde sakatlık sorunları yaşayan ve bu nedenle Benin'in bazı karşılaşmalarında görev alamayan Olaitan'ın takıma sağladığı katkıya değinen Rohr, genç oyuncunun gelişimini sürdüreceğini düşündüğünü ifade etti.

Rohr, "İyi bir oyuncu ve bizim için önemli bir oyuncu. Ancak son maçlarımızda forma giyemedi çünkü sakattı. Olaitan'ın performansı bizim için belirleyici olabilir ve daha da gelişebileceğinden eminim" ifadelerini kullandı.

BENİN'İN ÖNEMLİ PARÇALARINDAN BİRİ

Orta sahada görev yapan Olaitan, top tekniği ve hücumdaki etkinliğiyle Benin Milli Takımı'nın dikkat çeken oyuncuları arasında bulunuyor.

Teknik heyet, sakatlık problemini tamamen aşmasının ardından Olaitan'ın yeniden düzenli olarak forma giymesini ve performansını yükseltmesini bekliyor. Beşiktaşlı futbolcunun, Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde Benin'in hedefleri doğrultusunda önemli bir rol üstlenmesi bekleniyor.

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