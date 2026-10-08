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Benin Teknik Direktörü Gernot Rohr'dan Arjantin ve Lionel Messi tepkisi!

Benin Teknik Direktörü Gernot Rohr'dan Arjantin ve Lionel Messi tepkisi!

8.10.2026 18:28:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Benin Teknik Direktörü Gernot Rohr'dan Arjantin ve Lionel Messi tepkisi!

Benin Teknik Direktörü Gernot Rohr, ARjantin ile oynadıkları hazırlık maçı hakkında açıklamalarda bulundu. Rohr, Lionel Messi'nin Arjantin Milli Takımı'na veda ettiği karşılaşma ile alakalı dikkat çeken ifadeler kullandı.
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Lionel Messi'nin Arjantin Milli Takımı kariyerindeki son karşılaşmasının ardından Benin cephesinden sitem geldi.

Benin Teknik Direktörü Gernot Rohr, oyuncularının maç sonunda sekiz kez Ballon d'Or kazanan yıldızla fotoğraf çektirmek ve forma değiştirmek için yaptığı girişimlerin sonuçsuz kaldığını açıkladı.

39 yaşındaki Messi, salı günü oynanan ve Arjantin'in 3-0 kazandığı hazırlık maçında penaltıdan gol atarak milli takım kariyerine nokta koydu. Arjantin formasıyla iki Copa America şampiyonluğu yaşayan ve üç Dünya Kupası finaline çıkan yıldız futbolcu, 2022'de dünya şampiyonluğuna ulaşmıştı.

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"OYUNCULARIM HER ŞEYİ DENEDİ AMA..."

RMC Sport'a konuşan Rohr, birçok milli maçın ardından gelenek haline gelen forma değişimi ve fotoğraf çekimi için oyuncularının tüm yolları denediğini belirterek, "Oyuncularım her şeyi denedi ama hiçbir girişim sonuç vermedi" dedi.

Karşılaşmayı takımı için "olağanüstü bir deneyim" olarak nitelendiren deneyimli teknik direktör, Arjantinli oyuncuların rakiplerine daha fazla ilgi gösterebileceğini ifade etti.

"FORMA DEĞİŞTİRMEK İSTEDİK AMA..."

Rohr, yaşananları şu sözlerle anlattı:

"Arjantinliler oyuncularımıza hiçbir şey vermedi, Messi ile bir fotoğraf bile. Forma değiştirmek istedik ama tek bir forma bile alamadık. Oyuncuların bulunduğu koridora girmemize dahi izin vermediler. Güvenlik görevlileri herkesi geri çeviriyordu. Oyuncularımız, Arjantinli futbolcularla forma değiştirme umuduyla ellerinde kendi formalarıyla geliyordu."

SCALONI FORMAYI İMZALADI

Gernot Rohr, son düdüğün ardından 30 dakikadan fazla beklediğini de söyledi.

Bu bekleyişin sonunda Arjantin Teknik Direktörü Lionel Scaloni, Rohr'un elinde bulunan ve Messi'nin daha önce bir maçta giydiği eski Arjantin formasını imzaladı.

İlgili Konular: #Arjantin #lionel messi #benin

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