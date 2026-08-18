Alman medyasında yer alan haberlere göre Galatasaray, Dortmund forması giyen tecrübeli stoper Bensebaini için devreye girdi. Peki, Bensebaini kimdir? Rami bin Sebayni kaç yaşında, nereli? Bensebaini hangi takımlarda oynadı?

BENSEBAINI KİMDİR?

Amir Selmane Rami Bensebaini, 16 Nisan 1995 yılında Cezayir'in kuzeydoğusunda yer alan Konstantin şehrinde dünyaya geldi. Bundesliga kulübü Borussia Dortmund ve Cezayir milli takımında sol bek veya stoper olarak oynayan Cezayirli profesyonel futbolcudur.

BENSEBAINI HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Bensebaini, kariyerine Paradou AC'de başladı. 2008'de genç takıma katıldı ve 2013'te A takımda ilk maçına çıktı.

2013 yazında Porto'da deneme antrenmanlarına katıldı ve daha sonra İngiliz Premier Lig takımı Arsenal tarafından iki haftalık bir deneme sürecine alındı; bu süreçte Luton Town ve Colchester'a karşı 21 yaş altı takımıyla iki hazırlık maçında oynadı.

2014 yılında Bensebaini, Paradou tarafından bir sezonluğuna Belçika Pro Ligi kulübü Lierse'ye kiralandı.

2015'te Bensebaini, Paradou tarafından bu kez 2015-16 Ligue 1 sezonu için Fransız kulübü Montpellier'e tekrar kiralandı.

5 Temmuz 2016'da Rennes ile dört yıllık bir sözleşme imzaladı.

14 Ağustos 2019'da Bensebaini, 8 milyon euro karşılığında Borussia Mönchengladbach'a katılmak üzere dört yıllık bir sözleşme imzaladı.

5 Haziran 2023'te Bensebaïni, bedelsiz transferle Borussia Dortmund'a katılmak üzere dört yıllık bir sözleşme imzaladı.