Cumhuriyet Gazetesi Logo
Berkan Kutlu'nun Süper Lig'deki yeni adresi resmen belli oldu!

Berkan Kutlu'nun Süper Lig'deki yeni adresi resmen belli oldu!

11.08.2026 18:42:00
Güncellenme:
İHA
Takip Et:
Berkan Kutlu'nun Süper Lig'deki yeni adresi resmen belli oldu!

Süper Lig ekibi Kocaelispor, 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Berkan Kutlu ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarını sürdüren Kocaelispor, orta sahasını Berkan Kutlu ile güçlendirdi.

Yeşil-siyahlı ekip, 28 yaşındaki futbolcuyla 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Image

GALATASARAY'DA FORMA GİYDİ

Futbol kariyerine İsviçre’de başlayan Berkan Kutlu; FC Monthey ve FC Sion’un ardından Türkiye’de Alanyaspor ve Galatasaray formaları giydi.

2023-2024 sezonunda İtalya Serie A ekiplerinden Genoa’da kiralık olarak görev yapan Kutlu, daha sonra Galatasaray’a döndü. Berkan Kutlu, 2026 yılının ocak ayında ise Konyaspor’a transfer oldu.

İlgili Konular: #Kocaelispor #transfer #berkan kutlu

İlgili Haberler

UEFA'dan hakemler için yeni uygulama! Resmen açıklandı...
UEFA'dan hakemler için yeni uygulama! Resmen açıklandı... Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA), hakemlerin kararlarına katkı sağlama amacıyla yeni bir veri tabanı olan "Clear Line"ı (Net Çizgi) duyurdu. Organizasyondan yapılan açıklamada, "UEFA üyesi tüm federasyonların hakemleri, hem ulusal hem de Avrupa düzeyinde hakem kararlarının ve VAR müdahalelerinin tutarlı ve tekdüze uygulanması için referans çerçeve olarak Clear Line'ı (Net Çizgi) onayladı" ifadeleri kullanıldı.
Abdullah Avcı'nın annesi Feriha Avcı hayatını kaybetti
Abdullah Avcı'nın annesi Feriha Avcı hayatını kaybetti A Milli Futbol Takımı'nın eski teknik direktörü Abdullah Avcı'nın annesi Feriha Avcı, hayatını kaybetti.
Şekip Mosturoğlu'ndan takım otobüsüne saldırı dosyasına ilişkin açıklama: 'Sayın Bakanımızdan arzumuz...'
Şekip Mosturoğlu'ndan takım otobüsüne saldırı dosyasına ilişkin açıklama: 'Sayın Bakanımızdan arzumuz...' Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, 4 Nisan 2015'te Trabzon'da Fenerbahçe takım otobüsüne saldırılan faillerin soruşturulması kararına ilişkin açıklamalarda bulundu. Mosturoğlu, "Camiamızın da Türk spor kamuoyunun da merakla beklediği, arka planını, faillerini öğrenmek istediği bir olaydı. Umuyorum ve diliyorum ki bu aşamadan sonra failler bir an önce adaletin önüne çıkarılır, yargılamaları son bulur ve kamuoyu vicdanı da bir şekilde tatmin olur diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.