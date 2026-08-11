Berkan Kutlu'nun Süper Lig'deki yeni adresi resmen belli oldu!

Yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarını sürdüren Kocaelispor, orta sahasını Berkan Kutlu ile güçlendirdi.
Yeşil-siyahlı ekip, 28 yaşındaki futbolcuyla 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.
GALATASARAY'DA FORMA GİYDİ
Futbol kariyerine İsviçre’de başlayan Berkan Kutlu; FC Monthey ve FC Sion’un ardından Türkiye’de Alanyaspor ve Galatasaray formaları giydi.
2023-2024 sezonunda İtalya Serie A ekiplerinden Genoa’da kiralık olarak görev yapan Kutlu, daha sonra Galatasaray’a döndü. Berkan Kutlu, 2026 yılının ocak ayında ise Konyaspor’a transfer oldu.
Bazı yollar tesadüfen kesişmez.— Kocaelispor (@Kocaelispor) August 11, 2026
Futbolcu Berkan Kutlu ile kulübümüz arasında 1+1 yıllık anlaşma imzalanmıştır.
Oyuncumuza kutsal armamız altında başarılar diliyoruz! pic.twitter.com/M5pfen4QJR