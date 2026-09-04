Berke Özer yıldızlaştı: Lille'e deplasmanda tek gol yetti!

Fransa Ligue 1'in 3. hafta maçında Lille, Toulouse deplasmanına konuk oldu. Lille, mücadeleden 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Karşılaşmada Lille'e galibiyeti getiren golü 73. dakikada yeni transferlerden Ayase Ueda attı.
BERKE ÖZER DAMGA VURDU
Lille'de kaleyi Berke Özer korudu. Başar Önal ise 71. dakikada oyuna dahil oldu. Berke Özer, Toulouse maçını 9 kurtarışla tamamladı. Başarılı file bekçisi, karşılaşmaya damga vuran bir performans ortaya koydu.
Bu sonucun ardından Lille, ligde 3 maç sonunda 7 puana ulaştı. Toulouse ise 1 puanda kaldı.
Ligin gelecek haftasında sahasında Troyes'i ağırlayacak. Toulouse, Lorient deplasmanına gidecek.