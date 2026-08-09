Bernardo Silva'dan Arda Güler'e büyük övgü: 'Onunla oynamayı sabırsızlıkla bekliyorum'

Ferencvaros ile Real Madrid, yeni sezon öncesi hazırlık maçında karşı karşıya geldi.

Groupama Arena'da oynanan maçı Real Madrid, 2-1 kazandı.

Real Madrid'de forma giyen milli yıldız Arda Güler, karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı. 20 yaşındaki milli futbolcu, kaleci Lunin ile birlikte oyundan çıkmayan iki futbolcudan biri oldu.

'ONUNLA OYNAMAYI SABIRSIZLIKLA BEKLİYORUM' Oyuna sonradan dahil olan Portekizli yıldız Bernardo Silva, Arda Güler hakkında şöyle konuştu: "Arda ile ilgili bugün beni en çok etkileyen şey, alanı ne kadar iyi anladığıydı. Etrafındaki oyuncuların işini kolaylaştırıyor. Onunla oynamayı gerçekten sabırsızlıkla bekliyorum."