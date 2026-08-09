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Bernardo Silva'dan Arda Güler'e büyük övgü: 'Onunla oynamayı sabırsızlıkla bekliyorum'
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Bernardo Silva'dan Arda Güler'e büyük övgü: 'Onunla oynamayı sabırsızlıkla bekliyorum'

9.08.2026 09:44:00
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Cumhuriyet Spor
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Bernardo Silva'dan Arda Güler'e büyük övgü: 'Onunla oynamayı sabırsızlıkla bekliyorum'

Real Madrid, hazırlık maçında karşılaştığı Ferencvaros'u 2-1 mağlup etti. Arda Güler karşılaşmada 90 dakika sahada kaldı. Portekizli yıldız Bernardo Silva karşılaşmanın ardından milli futbolcu hakkında övgü dolu açıklamalarda bulundu.

Bernardo Silva'dan Arda Güler'e büyük övgü: 'Onunla oynamayı sabırsızlıkla bekliyorum'

Ferencvaros ile Real Madrid, yeni sezon öncesi hazırlık maçında karşı karşıya geldi.

Bernardo Silva'dan Arda Güler'e büyük övgü: 'Onunla oynamayı sabırsızlıkla bekliyorum'

Groupama Arena'da oynanan maçı Real Madrid, 2-1 kazandı.

Bernardo Silva'dan Arda Güler'e büyük övgü: 'Onunla oynamayı sabırsızlıkla bekliyorum'

Real Madrid'de forma giyen milli yıldız Arda Güler, karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı. 20 yaşındaki milli futbolcu, kaleci Lunin ile birlikte oyundan çıkmayan iki futbolcudan biri oldu.

Bernardo Silva'dan Arda Güler'e büyük övgü: 'Onunla oynamayı sabırsızlıkla bekliyorum'

'ONUNLA OYNAMAYI SABIRSIZLIKLA BEKLİYORUM'

Oyuna sonradan dahil olan Portekizli yıldız Bernardo Silva, Arda Güler hakkında şöyle konuştu:

"Arda ile ilgili bugün beni en çok etkileyen şey, alanı ne kadar iyi anladığıydı. Etrafındaki oyuncuların işini kolaylaştırıyor. Onunla oynamayı gerçekten sabırsızlıkla bekliyorum."

Bernardo Silva'dan Arda Güler'e büyük övgü: 'Onunla oynamayı sabırsızlıkla bekliyorum'

'KALİTESİ ŞİMDİDEN ORTADA'

"Birbirimizi çok iyi tamamlayabileceğimizi düşünüyorum. Arda hâlâ çok genç ama kalitesi şimdiden ortada. Böyle devam ederse Real Madrid için son derece önemli bir oyuncu olacak."

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