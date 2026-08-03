Bernardo Silva'dan Real Madrid açıklaması: 'Buraya gelmemin asıl sebebi...'

Real Madrid'in yeni transferi Bernardo Silva, İspanyol ekibin tesislerinde gerçekleştirdiği ilk antrenmanın ardından kulüp televizyonu Realmadrid TV'ye açıklamalarda bulundu.

Portekizli yıldız, dünyanın en büyük kulübünde forma giyecek olmanın kendisi için büyük bir ayrıcalık olduğunu vurguladı.

"REAL MADRID'İN BİLDİĞİ TEK ŞEY..."

İlk antrenmanının ardından duygularını paylaşan Bernardo Silva, "Burada olmak çok özel bir his ve gerçekten çok mutluyum. Bu kulüp hakkında konuşmaya bile gerek yok çünkü tarihi her şeyi anlatıyor. Bu büyük kulüpte yeni bir sayfa açtığım için çok heyecanlıyım. Amacım bu takımın kazanmaya devam etmesine yardımcı olmak. Çünkü Real Madrid'in bildiği tek şey kazanmak, kazanmak ve yine kazanmak. Ben de bu muhteşem kulübün başarı yolculuğuna katkı sağlamak için geldim" ifadelerini kullandı.

İlk çalışmanın oldukça tempolu geçtiğini belirten deneyimli futbolcu, "Yorgunum. İlk antrenman gerçekten zorluydu ama buradaki insanlarla ve takım arkadaşlarımla tanıştığım için çok mutluyum. Daha önce birçok kez rakip olarak karşılaştığım isimler vardı, ancak artık aynı takımda olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Sezon öncesine iyi bir başlangıç yaptık. Herkes çok yüksek tempoda çalışıyor ve açıkçası burası bana şimdiden evim gibi hissettiriyor" dedi.

JOSE MOURINHO AÇIKLAMASI

Yeni teknik direktörü Jose Mourinho hakkında da konuşan Bernardo Silva, "Daha önce birkaç kez rakip olduk, şimdi ise aynı taraftayız. Bu benim için büyük mutluluk. Mourinho, Portekiz futbolu adına çok önemli bir teknik adam. Küçüklüğümüzden beri onun takımlarını izleyerek büyüdük. Portekiz'in adını her zaman dünyanın en üst seviyesine taşıdı. Onunla çalışacak ve kendisinden öğrenecek olmak benim için çok değerli" diye konuştu.

Sahaya neler katacağıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan yıldız oyuncu, "Ben takım oyuncusuyum. Çok çalışan, çevresindeki oyuncuları da daha iyi hale getirmeye çalışan bir futbolcuyum. Her gün büyük bir istek ve enerjiyle çalışarak takımın maçlara en iyi şekilde hazırlanmasına katkı vermek istiyorum. Farklı pozisyonlarda görev yapabiliyorum ve takımın bana ihtiyaç duyduğu her rolde oynamaya hazırım. Real Madrid'in benden isteyeceği her görevi yerine getirmek için buradayım" ifadelerini kullandı.

"REAL MADRID BENİ İSTEDİĞİNDE..."

Real Madrid'in büyüklüğüne dikkat çeken Bernardo Silva, "Real Madrid'e karşı birçok kez oynadım ve bu kulübün ne kadar büyük olduğunu her zaman hissettim. Santiago Bernabéu'da oynamak inanılmaz ve çok etkileyici bir deneyim. Real Madrid beni istediğinde hayır deme ihtimalim yoktu. Hiç iki kez düşünmedim. Aileme yakın olacak olmam, Portekiz'e çok yakın bir ülkede ve kültür olarak bize benzeyen bir ortamda yaşayacak olmam da elbette önemliydi. Ama asıl sebep, kazandığı kupaların da gösterdiği gibi futbol tarihinin en büyük kulübünde forma giyecek olmanın bir ayrıcalık olması. Bunun için gerçekten çok mutluyum" dedi.

Futboldaki örnek aldığı isimleri de açıklayan Bernardo Silva, "Hayranlık duyduğum birçok futbolcu var. Zidane kesinlikle bunlardan biri. Ayrıca Benfica ve Portekiz futbolunun önemli isimlerinden Rui Costa'yı da her zaman örnek aldım. Modric ise hem saha içindeki kalitesi hem de saha dışındaki kişiliğiyle benim için çok büyük bir rol model. Kendisiyle birkaç kez konuşma fırsatı buldum ve gerçekten örnek alınacak biri. Bana göre Zidane futbol tarihinin en büyük beş oyuncusundan biri. Benim oynadığım bölgeye yakın bir pozisyonda görev yapıyordu ve küçük yaşlardan itibaren topa hakimiyetine ve oyunu yönetme biçimine büyük hayranlık duydum" ifadelerini kullandı.