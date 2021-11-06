Beşiktaş – Trabzonspor maçının VAR hakemi belli oldu

06 Kasım 2021 Cumartesi, 11:54

Süper Lig’in 12. haftasında bugün saat 19:00’da oynanacak Beşiktaş – Trabzonspor maçının VAR Hakemi Suat Arslanboğa oldu.

AVAR’da ise Erkan Engin ve Ali Saygın Ögel görev yapacak. Beşiktaş – Trabzonspor maçını Erkan Özdamar yönetecek.