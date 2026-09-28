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Beşiktaş, 14 yaşındaki genç oyuncuyu kadrosuna kattı

Beşiktaş, 14 yaşındaki genç oyuncuyu kadrosuna kattı

28.09.2026 13:24:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Beşiktaş, 14 yaşındaki genç oyuncuyu kadrosuna kattı

Beşiktaş, 14 yaşındaki orta saha oyuncusu Idrissa Fadel Outtara'yı altyapısına transfer ettiğini resmen açıkladı. Outtara'ya "Beşiktaş ailesine hoş geldin" denildi.

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Beşiktaş Futbol Akademi, son olarak Güzelce Spor'da forma giyen 2012 doğumlu orta saha oyuncusu Idrissa Fadel Outtara'yı kadrosuna kattığını resmen açıkladı.

Futbol Akademisi Gençlik Gelişim Teknik Sorumlumuz Serdar Topraktepe, Outtara'ya "Beşiktaş ailesine hoş geldin" diyerek başarılar diledi.

Konuyla ilgili Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Türk futboluna birçoğu yıldız olmuş binlerce sporcu kazandıran Beşiktaş Futbol Akademi, başta izleme birimimiz olmak üzere birçok kulübün izleme birimleri tarafından gelişimi yakından takip edilen, son olarak Güzelce Spor’da forma giyen 2012 doğumlu orta saha oyuncusu Fildişili Idrissa Fadel Outtara’yı kadrosuna kattı.

Futbol Akademisi Gençlik Gelişim Teknik Sorumlumuz Serdar Topraktepe, sahip olduğu potansiyelle gelecekte Türk futboluna ve Beşiktaşımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız sporcumuza “Beşiktaş Ailesi’ne hoş geldin” diyerek başarılar diledi."

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