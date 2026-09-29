Beşiktaş, 18 yaşındaki yıldız adayını kadrosuna kattı

Beşiktaş son olarak Belarus'un FC Minsk takımında forma giyen orta saha oyuncusu Zakhar Drachev'i kadrosuna kattı.

Belarus U19 Milli Takımı'nda da forma giyen Drachev, altyapısından yetiştiği FC Minsk ile geçen ay olaylı bir şekilde yollarını ayırdı.

NTV Spor'un Belarus basınından aktardığı haberde; genç yeteneğin, takımının Dinamo Minsk ile geçtiğimiz temmuz ayında oynadığı maçtan bir gün önce haber vermeden kulübü terk ettiği belirtildi.

FC Minsk'in resmi internet sitesinden geçen ay yapılan açıklamada ise Zakhar Drachev'in geçerli bir sebep olmaksızın devamsızlık yaptığı gerekçesiyle takımdan uzaklaştırıldığı duyuruldu.

24 MAÇTA 4 GOL, 3 ASİST

11 Ağustos'tan bu yana kulüpsüz olan genç futbolcunun, 18 maça çıktığı A takımda skor katkısı bulunmazken, FC Minsk'in U19 takımında ise 24 maçta 4 gol, 3 asisti bulunuyor.