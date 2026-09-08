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Beşiktaş açıkladı: Olağanüstü seçimli genel kurulun tarihi belli oldu!

Beşiktaş açıkladı: Olağanüstü seçimli genel kurulun tarihi belli oldu!

8.09.2026 19:19:00
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Cumhuriyet Spor
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Beşiktaş açıkladı: Olağanüstü seçimli genel kurulun tarihi belli oldu!

Beşiktaş Kulübü, Tüpraş Stadyumu’nda gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısının ardından olağanüstü seçimli genel kurul kararı alındığını duyurdu.
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Beşiktaş'ta gerçekleşen yönetim kurulu toplantısının ardından 27 Eylül - 4 Ekim tarihleri arasında olağanüstü seçimli genel kurul kararı alındığını açıkladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"8 Eylül 2026 tarihinde Tüpraş Stadyumu’nda bir toplantı gerçekleştiren Yönetim Kurulumuz, Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı yapılması kararı almıştır.

Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı, 27 Eylül Pazar günü yapılacaktır. 27 Eylül Pazar günü çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci ve son toplantı, çoğunluğa bakılmaksızın 4 Ekim Pazar günü gerçekleştirilecektir.

Ayrıca toplantıda, 1 Haziran 2025-31 Mayıs 2026 dönemini kapsayan Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı’nın gerçekleştirileceği tarih belirlenmiştir.

Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı, 26 Eylül Cumartesi günü yapılacaktır. 26 Eylül Cumartesi günü çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci ve son toplantı, çoğunluğa bakılmaksızın 3 Ekim Cumartesi günü düzenlenecektir.

Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı ile Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı hakkında detaylı bilgilendirmeler, daha sonra ayrıca yapılacaktır.

Camiamızın ve kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."

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