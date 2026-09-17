Beşiktaş Avrupa'da sezonu açıyor: Siyah-beyazlıların ilk rakibi Marsilya!

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi lig aşamasının ilk haftasında Marsilya ile karşı karşıya gelecek.

Tüpraş Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 22.00'de başlayacak.

Karşılaşmayı İtalyan hakem Andrea Colombo yönetecek. Mücadele TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayımlanacak.

Vincenzo Italiano yönetimindeki Beşiktaş, Avrupa Ligi'nde lig aşamasına kendi taraftarı önünde galibiyetle başlamayı hedefliyor. Siyah-beyazlılar, organizasyonda lig aşamasına ulaşabilmek için üç eleme turunu geçti.

Beşiktaş, Avrupa Ligi'nde sırasıyla Midtjylland, Hradec Kralove ve Kauno Zalgiris'i geçerek lig aşamasına yükseldi. Siyah-beyazlı ekip, bu sezon Avrupa kupalarında oynadığı 6 maçta 5 galibiyet ve 1 yenilgi aldı.

Beşiktaş ayrıca bu sezon kendi sahasında oynadığı 6 resmi maçın tamamını kazandı.

Marsilya ise Avrupa Ligi lig aşamasına doğrudan katıldı. Fransız temsilcisi, Beşiktaş deplasmanından puanla dönmeyi hedefliyor.

MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Nübel, Murillo, Agbadou, Djalo, Ouattara, Salih Özcan, Cerny, Olaitan, Orkun Kökçü, İlhan Fakılı, Dusan Vlahovic

Marsilya: Jeffrey de Lange, Timothy Weah, Conrad Riley, Naif Aguerd, Emerson, Pierre Emile Hojbjerg, Himad Abdelli, Amine Harit, Angel Gomes, Igor Paixao, Amine Gouiri

BEŞİKTAŞ'TA TROSSARD YOK

Beşiktaş'ta Leandro Trossard'ın yaşadığı ağrı nedeniyle Marsilya karşılaşmasında forma giymesi beklenmiyor. Siyah-beyazlılarda ayrıca Rıdvan Yılmaz'ın durumu şüpheli olarak gösteriliyor.

Dusan Vlahovic ise cezasının sona ermesinin ardından yeniden forma giyecek. Sırp golcü, bu sezon Beşiktaş formasıyla 5 maçta 4 gol kaydetti.

BEŞİKTAŞ AVRUPA LİGİ'NDE 140. MAÇINA ÇIKACAK

Beşiktaş, Marsilya karşılaşmasıyla Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki ikinci organizasyonunda 140. maçına çıkacak.

Siyah-beyazlı ekip, UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi adı altında oynanan 139 karşılaşmada 62 galibiyet, 25 beraberlik ve 52 yenilgi aldı. Beşiktaş bu maçlarda 217 gol atarken, kalesinde 181 gol gördü.

BEŞİKTAŞ'IN AVRUPA KUPALARINDA 265. MAÇI

Siyah-beyazlı ekip, Marsilya karşılaşmasıyla Avrupa kupalarındaki 265. maçına çıkacak.

Beşiktaş, daha önce oynadığı 264 Avrupa kupası maçında 102 galibiyet, 50 beraberlik ve 112 mağlubiyet yaşadı. Siyah-beyazlılar bu karşılaşmalarda 356 gol atarken, kalesinde 396 gol gördü.

MARSİLYA İLE ÜÇÜNCÜ RANDEVU

Beşiktaş ile Marsilya, Avrupa kupalarında üçüncü kez karşı karşıya gelecek.

İki takım daha önce 2007-2008 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında karşılaştı. Fransa'daki mücadeleyi Marsilya 2-0 kazanırken, İstanbul'daki karşılaşmadan Beşiktaş 2-1 galip ayrıldı.

İki ekip, 18 sezon aradan sonra yeniden karşı karşıya gelecek.

BEŞİKTAŞ'IN FRANSIZ TAKIMLARIYLA 12. MAÇI

Beşiktaş, Marsilya karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 12. kez bir Fransız takımıyla mücadele edecek.

Siyah-beyazlılar daha önce Fransız ekipleriyle oynadığı 11 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Bu karşılaşmalarda Beşiktaş 15 gol atarken, kalesinde 15 gol gördü.

Beşiktaş daha önce Lyon ile 3, Monaco, Marsilya, PSG ve Auxerre ile 2'şer kez karşılaştı.

BEŞİKTAŞ'TAN AVRUPA'DA 2 ÇEYREK FİNAL

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde daha önce iki kez çeyrek final oynadı.

Siyah-beyazlı ekip, 2002-2003 sezonunda UEFA Kupası'nda son 8 takım arasına kaldı. Beşiktaş, çeyrek finalde Lazio'ya iki maçta da mağlup olarak organizasyona veda etti.

2016-2017 sezonunda da Avrupa Ligi'nde çeyrek finale yükselen Beşiktaş, Lyon ile eşleşti. İlk maçı 2-1 kaybeden siyah-beyazlılar, rövanşı aynı skorla kazandı. Uzatmalarda da eşitlik bozulmayınca penaltı atışlarına gidildi ve Beşiktaş, rakibine 7-6 mağlup oldu.

SAHASINDA KAYIP YOK

Beşiktaş, bu sezon kendi sahasında oynadığı 6 resmi maçın tamamından galibiyetle ayrıldı.

Siyah-beyazlılar Avrupa kupalarında Midtjylland'ı 1-0, Hradec Kralove'u 1-0 ve Kauno Zalgiris'i 3-0 mağlup etti. Süper Lig'de ise Eyüpspor'u 1-0, Çorum FK'yi 6-2 ve Erzurumspor FK'yi 3-0 yendi.

Beşiktaş bu karşılaşmalarda 15 gol atarken kalesinde yalnızca 2 gol gördü.

ITALIANO'NUN AVRUPA'DA İKİ FİNALİ VAR

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, Avrupa kupalarında daha önce iki final oynadı.

İtalyan teknik adam, Fiorentina'nın başında 2022-2023 ve 2023-2024 sezonlarında UEFA Konferans Ligi'nde finale yükseldi. Fiorentina, ilk finalde West Ham United'a, ikinci finalde ise Olympiakos'a mağlup oldu.

BEŞİKTAŞ'IN AVRUPA GOLCÜLERİ

Beşiktaş'ın Avrupa kupalarındaki en golcü oyuncusu 14 golle Oktay Derelioğlu.

Oktay Derelioğlu'nu 13'er golle Vincent Aboubakar ve Cenk Tosun takip ediyor. Ricardo Quaresma ile Bobo'nun ise Avrupa kupalarında 12'şer golü bulunuyor.

Mevcut kadroda Milot Rashica'nın 4, Orkun Kökçü'nün 3, Semih Kılıçsoy'un 2, Hyeon-gyu Oh ve Amir Murillo'nun ise 1'er Avrupa golü bulunuyor.