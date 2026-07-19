Cumhuriyet Gazetesi Logo
Beşiktaş ayrılığı duyurdu: Tayyip Talha Sanuç'un yeni takımı belli oldu

Beşiktaş ayrılığı duyurdu: Tayyip Talha Sanuç'un yeni takımı belli oldu

19.07.2026 15:40:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Beşiktaş ayrılığı duyurdu: Tayyip Talha Sanuç'un yeni takımı belli oldu

Beşiktaş, Tayyip Talha Sanuç'un Çaykur Rizespor'a transfer olduğunu duyurdu.

102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Beşiktaş, 26 yaşındaki stoperi Tayyip Talha'nın Rizespor'a transfer olduğunu duyurdu.

Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada "Profesyonel futbolcumuz Tayyip Talha Sanuç’un nihai transferi hususunda Çaykur Rizespor ile anlaşmaya varılmıştır. Tayyip Talha Sanuç’a yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız" ifadelerine yer verildi.

RİZESPOR DA AÇIKLADI

Öte yandan Rizespor da Tayyip Talha ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Karadeniz kulübünden yapılan duyuru şöyle:

"Çaykur Rizespor’umuz, Tayyip Talha Sanuç ile 2 yıllık anlaşma imzaladı.

Başkanımız Ali Zeki Saruhan’ın katıldığı imza töreninde; Beşiktaş’tan transfer edilen 1999 doğumlu defans oyuncusu Tayyip Talha Sanuç kendini yeşil-mavili renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı. Yeni transferimiz geçtiğimiz sezon kiralık olarak oynadığı Gaziantep Futbol Kulübü’nde 24 maça çıkmıştı.

Yeni transferimiz Tayyip Talha Sanuç’a “Hoş geldin” diyor, başarılar diliyoruz."

İlgili Konular: #beşiktaş #çaykur rizespor #tayyip talha sanuç

İlgili Haberler

Siyah beyazlılar bir transferi daha bitiriyor: Beşiktaş, Mohamed Salah'ta mutlu sona ulaştı
Siyah beyazlılar bir transferi daha bitiriyor: Beşiktaş, Mohamed Salah'ta mutlu sona ulaştı Beşiktaş'ın, Mohamed Salah ile anlaşma sağladığı ve siyah beyazlı yetkililerin 2-3 gün içerisinde Mısırlı yıldız ile bir araya geleceği iddia edildi.
Semih Kılıçsoy'dan Beşiktaş itirafı: 'Değerini tekrar anladım'
Semih Kılıçsoy'dan Beşiktaş itirafı: 'Değerini tekrar anladım' Cagliari'de kiralık olarak geçirdiği sezonun ardından Beşiktaş'a geri dönen Semih Kılıçsoy, bu süreçte siyah beyazlı takımın değerini daha iyi anladığını dile getirdi.
Beşiktaş'ta Leo Pereira gelişmesi: Flamengo'nun kararı bekleniyor
Beşiktaş'ta Leo Pereira gelişmesi: Flamengo'nun kararı bekleniyor Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan stoper Leo Pereira'yı ikna ettiği, Flamengo'nun onay vermesi halinde tecrübeli oyuncu kısa süre içerisinde siyah beyazlılara imza atacağı iddia edildi.