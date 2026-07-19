Beşiktaş ayrılığı duyurdu: Tayyip Talha Sanuç'un yeni takımı belli oldu

Beşiktaş, 26 yaşındaki stoperi Tayyip Talha'nın Rizespor'a transfer olduğunu duyurdu.
Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada "Profesyonel futbolcumuz Tayyip Talha Sanuç’un nihai transferi hususunda Çaykur Rizespor ile anlaşmaya varılmıştır. Tayyip Talha Sanuç’a yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız" ifadelerine yer verildi.
RİZESPOR DA AÇIKLADI
Öte yandan Rizespor da Tayyip Talha ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
Karadeniz kulübünden yapılan duyuru şöyle:
"Çaykur Rizespor’umuz, Tayyip Talha Sanuç ile 2 yıllık anlaşma imzaladı.
Başkanımız Ali Zeki Saruhan’ın katıldığı imza töreninde; Beşiktaş’tan transfer edilen 1999 doğumlu defans oyuncusu Tayyip Talha Sanuç kendini yeşil-mavili renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı. Yeni transferimiz geçtiğimiz sezon kiralık olarak oynadığı Gaziantep Futbol Kulübü’nde 24 maça çıkmıştı.
Yeni transferimiz Tayyip Talha Sanuç’a “Hoş geldin” diyor, başarılar diliyoruz."