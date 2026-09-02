Beşiktaş ayrılığı resmen açıkladı: Yeni takımı belli oldu

Beşiktaş, 33 yaşındaki Portekizli kanat oyuncusu Joao Mario'nun sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı.
Siyah-beyazlı ekipten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Profesyonel futbolcu Joao Mario Naval Da Costa Eduardo’nun sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak sonlandırılmıştır.
Sporcuya emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz.
Saygılarımızla,"
YUNAN BASINI YENİ TAKIMINI DUYURDU
Yunan basınından Gazzetta'da yer alan habere göre; AEK, deneyimli futbolcuyla 2 yıllık anlaşmaya vardı.
Siyah-beyazlı kulübe 2024'te Benfica'dan transfer olan Joao Mario, Beşiktaş formasıyla 45 maçta süre alırken 10 gol ve 5 asist kaydetti. Önceki sezonu AEK'te geçiren 33 yaşındaki futbolcu, görev aldığı 31 maçta 3 gol ve 2 asistle oynamıştı.