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Beşiktaş - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
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Beşiktaş - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

2.10.2026 11:26:00
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Cumhuriyet Spor
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Beşiktaş - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Beşiktaş, EuroLeague'in üçüncü haftasında İspanyol ekibi Barcelona'yı ağırlayacak.

Beşiktaş - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Beşiktaş, EuroLeague'in üçüncü haftasında İspanyol ekibi Barcelona'yı konuk edecek.

Beşiktaş - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak mücadele, saat 20.00'de başlayacak. Mücadele S Sport Plus'tan yayınlanacak.

Beşiktaş - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

EuroLeague'in ilk haftasında bir başka İspanyol ekibi Valencia Basket'e 96-94 yenilen siyah-beyazlı takım, ikinci haftada ise ilk galibiyetini aldı. Beşiktaş, İsrail takımı Maccabi Tel-Aviv'i deplasmanda 109-93 mağlup etti.

Beşiktaş - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Barcelona ise ilk hafta Anadolu Efes'le oynadığı karşılaşmadan 89-82 galip ayrılırken, ikinci haftada Dubai Basketbol'a 94-87 yenildi.

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