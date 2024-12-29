Beşiktaş başkanını seçiyor!

Yayınlanma: 29.12.2024 - 09:08

Güncelleme: 29.12.2024 - 09:09

Beşiktaş Kulübü, olağanüstü seçimli genel kurulda yeni başkanını seçecek. Genel kurul, Sinan Erdem Spor Salonu'nda saat 10.00'da başlayacak.

Siyah-beyazlı kulüp, idari ve sportif açıdan yaşanan sıkıntılı sürecin ardından yaklaşık 13 ay içinde ikinci kez olağanüstü kongreye gidecek.

3 Aralık 2023'te başkanlığa seçilen Hasan Arat, görev süresini tamamlayamadı. Arat, futbol takımının kötü gidişi ve yönetim kurulunda yaşanan sıkıntılar nedeniyle 29 Kasım'da istifa etti.

Tüzük gereği Arat'ın yerine geçen ikinci başkan Hüseyin Yücel ise yönetim kurulunu toplayarak olağanüstü kongre kararı aldı.

Beşiktaş'ın yeni başkanı olabilmek için kogrede Yücel ile eski yöneticilerden Serdal Adalı yarışacak.

YÜCEL, İLK KEZ BAŞKANLIK İÇİN YARIŞACAK

Hüseyin Yücel, siyah-beyazlı kulüpte ilk kez başkanlık yarışı verecek.

Hasan Arat yönetiminde ikinci başkan olarak görev yapan Yücel, Arat'ın istifasının ardından başkanlık koltuğuna oturdu.

Eski başkanlardan Fikret Orman'ın son döneminde yönetim kurulu üyeliği yapan Hüseyin Yücel, 20 Ekim 2019'da Ahmet Nur Çebi'nin ilk kez başkanlığa seçildiği kongrede diğer adaylardan Serdal Adalı'nın listesinde yer almıştı.

ADALI, 4. KEZ SEÇİME GİRECEK

Serdal Adalı, Beşiktaş'ın başkanı olabilmek için 4. kez yarışacak.

Adalı, Yıldırım Demirören ile Fikret Orman dönemlerinde asbaşkan ve ikinci başkanlık görevlerini üstlenmişti. Serdal Adalı, 2013'te Fikret Orman, 2019'da Ahmet Nur Çebi ve 2023'te Hasan Arat'a karşı girdiği başkanlık yarışını kazanamadı.

SON 4 BAŞKAN OLAĞANÜSTÜ SEÇİMLE GÖREVE GELDİ

Beşiktaş'ta görev yapan son 4 başkan, olağanüstü seçimli genel kurul sonucunda göreve seçildi.

Siyah-beyazlı kulüpte Yıldırım Demirören (2004-2012), Fikret Orman (2012-2019), Ahmet Nur Çebi (2019-2023) ve Hasan Arat (2023-2024) olağanüstü kongrenin ardından başkanlık koltuğuna oturdu.

Yücel ya da Adalı, seçilmeleri halinde olağanüstü seçimli genel kurulla göreve gelen üst üste 5. başkan olacak.

REKOR SÜLEYMAN SEBA'DA

Süleyman Seba, Beşiktaş'ın 121 yıllık tarihinde en uzun süre başkanlık yapan isim olarak tarihe geçti.

Seba, 1984-2000'de 16 yıl aralıksız siyah-beyazlı kulübün başkanlığını üstlendi. Beşiktaş, "Onursal Başkan" Süleyman Seba döneminde futbolda 22 kupa kazanarak tarihi başarılara imza attı.