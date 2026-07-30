Beşiktaş Danimarka'da turu kaptı: Midtjylland 0-2 Beşiktaş

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanşında deplasmanda Midtjylland ile karşılaştı.

Danimarka'daki MCH Arena'da oynanan mücadeleden Beşiktaş, 2-0'lık galibiyet ile ayrıldı.

MIDTJYLLAND 10 KİŞİ KALDI

Siyah-beyazlı takıma galibiyeti getiren golleri 70. dakikada Milot Rashica ile 76. dakikada penaltıdan Orkun Kökçü kaydetti.

Midtjylland'da Martin Erlic, 53. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Beşiktaş iki maçın toplamında 3-0'lık skorla Midtjylland'ı eleyerek bir üst tura çıktı.

RAKİBİ BELLİ OLDU

Beşiktaş, 3. eleme turunda Çek ekip Hradec Kralove ile eşleşti.

Beşiktaş ilk maçı 6 Ağustos'ta deplasmanda oynayacak. Rövanş ise 13 Ağustos'ta İstanbul'da oynanacak.

İLK 11'LER

Midtjylland: Olafsson, Kristensen, Erlic, Bech, Osorio, Bravo, Andreasen, Billing, Castillo, Dju, Gue-Sung.

Beşiktaş: Nübel, Murillo, Djalo, Emirhan, Ouattara, Salih, Cerny, Olaitan, Orkun, İlhan, Oh.

Karşılaşmadan önemli anlar | Midtjylland 0-2 Beşiktaş

90' Karşılaşmanın ikinci yarısına 3 dakika ilave edildi.

86' SARI KART | Beşiktaş’ta faul yapan Yasin Özcan sarı kart gördü.

85' Beşiktaş’ta üç oyuncu değişikliği. Hyeon-Gyu Oh, İlhan Fakılı ve Amir Murillo oyundan çıktı; Mustafa Hekimoğlu, Yasin Özcan ve Taylan Bulut oyuna dahil oldu.

83' Beşiktaş’ın kaptanı Orkun Kökçü’nün klas şutu az farkla auta çıktı.

82' SARI KART | Beşiktaş’ta Oh ve teknik direktör Vincenzo Italiano sarı kart gördü.

80' Johannesen’in ortasında Iheanacho’nun kafa vuruşu auta çıktı.

79' Beşiktaş’ta oyuncu değişikliği. Junior Olaitan kenara geldi, Amir Hadziahmetovic oyuna dahil oldu.

77' Midtjylland’da oyuncu değişikliği. Dario Osorio oyundan çıktı, yerine Sofus Johannesen dahil oldu.

76' GOL | Orkun Kökçü'nün penaltıdan attığı gol ile fark ikiye çıktı.

74' PENALTI | Olaitan’ın pasında İlhan roket gibi ileri çıktı, topu sağına çekti ve Kristensen’in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterdi. Kristensen sarı kart gördü.

70' GOL | Rashica'nın golü ile Beşiktaş öne geçti.

69' Beşiktaş'ta Rashica, Cerny'nin yerine oyuna dahil oldu.

68' Midtjylland’da oyuncu değişikliği. Denil Castillo oyundan çıktı, yerine Stanley Iheanacho dahil oldu.

60' DİREK | Beşiktaş'ta Orkun'un şutu direkten döndü.

58' Midtjylland’da üç oyuncu değişikliği birden. Valdemar Andreasen, Philip Billing ve Franculino oyundan çıktı; Julius Emefile, Kjell-Arik Watjen ve Han-Beom Lee oyuna dahil oldu.

56' SARI KART | Beşiktaş'ta Cerny sarı kart gördü.

53' Oh, sert müdahaleyle yerde kaldı. Martin Erlic ikinci sarı kartını görerek kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

53' KIRMIZI KART | Midtjylland'da Erlic kırmızı kart gördü.

46' Karşılaşmada ikinci yarı başladı.

45' Karşılaşmada ilk yarı sona erdi.

45' Karşılaşmanın ilk yarısına 2 dakika ilave edildi.

44' SARI KART | Midtjylland'da Oh'a faul yapan Erlic sarı kart gördü.

35' SARI KART | Midtjylland'da Bech elle oynadığı gerekçesiyle sarı kart gördü.

31' DİREK | Midtjylland tehlikeli geldi. Franculino’nun ayağının dışıyla yaptığı vuruş direkten döndü.

21' Djalo topla birlikte ileri çıktı. Ardından topla buluşan Orkun Kökçü’nün şutu auta gitti.

19' Midtjylland, Andreasen’in ara pasıyla tehlikeli geldi. Nübel kalesinden çıkarak topu kontrol etti.

5' Midtjylland etkili gelmeye devam ediyor. Franculino’nun ortasında Nübel kalesinden çıktı ve topu kontrol etti.

4' Cerny’nin pasında Olaitan koşusunu sürdürdü, vuruşu auta çıktı.

1' Karşılaşmada ilk yarı başladı. Başarılar Beşiktaş...