Beşiktaş Danimarka'ya avantajla gidiyor: Beşiktaş 1-0 Midtjylland

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında kendi evinde Midtjylland ile karşı karşıya geldi.

Tüpraş Stadyumu’nda oynanan mücadeleden Beşiktaş, 1-0’lık galibiyet ile ayrıldı.

ORKUN KÖKÇÜ SKORU BELİRLEDİ

Siyah-beyazlılara galibiyeti getiren golü 26. dakikada Orkun Kökçü kaydetti.

Danimarka temsilcisinde Friday Etim, 15. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Beşiktaş mücadeleyi 1-0 kazandı.

Beşiktaş, eşleşmenin rövanşında Midtjylland ile 30 Temmuz Perşembe günü Danimarka’da mücadele edecek.

Beşiktaş, Midtjylland'ı elemesi halinde 3. ön eleme turunda Tromsö (Norveç)-Hradec Kralove (Çekya) eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.

İLK 11'LER

Beşiktaş: Nübel, Murillo, Djalo, Emirhan, Rıdvan, Salih, Cerny, Orkun, Olaitan, İlhan, Oh.

Midtjylland: Olafsson, Lee, Kristensen, Franculino, Billing, Osorio, Bravo, Byskov, Bech, Bak, Etim.

Karşılaşmadan önemli anlar | Beşiktaş 1-0 Midtjylland

90' Karşılaşmanın ikinci yarısına 3 dakika ilave edildi.

83' Midtjylland'da Castillo oyundan çıkarken Watje

78' Beşiktaş'ta Djalo sakatlığı nedeniyle oyundan çıkarken yerine Agbadou girdi.

73' Beşiktaş'ta Salih ile Rıdvan'ın yerine Kartal ve Ouattara oyuna dahil oldu.

71' Temsilcimizin geçiş hücumunda Orkun, savunma arkasına sızan Cerny'e pasını gönderdi. Cerny ceza alanı sol çaprazında kontrolü sağladıktan sonra dar açıdan sol ayağıyla uzak köşeye vuruşunu yaptı. Top az farkla yandan auta çıktı.

63' Beşiktaş'ta Oh ile İlhan oyundan çıkarken Semih ve Rashica dahil oldu.

62' Midtjylland'da Osorio'nun yerine Gue-Sung oyuna girdi.

46' Midtjylland'da Dju oyundan çıkarken Erlic oyuna dahil oldu.

46' Karşılaşmada ikinci yarı başladı.

45' Karşılaşmada ilk yarı sona erdi.

45' Karşılaşmanın ilk yarısına 2 dakika ilave edildi.

30' DİREK | Beşiktaş'ta Murillo'nun sert şutu direkten döndü.

26' GOL | Beşiktaş, Orkun'un müthiş golü ile öne geçti.

18' Midtjylland'da Byskov oyundan çıkarken Castillo dahil oldu.

15' Orta alanda havadan seken topu kontrol etmek isteyen Djalo, rakibi Etim'in çok sert müdahalesine maruz kaldı. Maçın hakemi pozisyonu sporcu sağlığını tehdit eden hareket olarak tespit etti ve kırmızı kartını gösterdi.

15' KIRMIZI KART | Midtjylland'da Etim doğrudan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

3' Orkun Kökçü'nün kullandığı köşe vuruşunda ön direkte Oh, topu arka tarafa doğru çevirdi. Salih Özcan'ın vuruşunda meşin yuvarlak uzak direğin yanından dışarı çıktı.

2' Murillo, sağ kanattan topu taşıyarak ceza sahası sağına hareketlenen Cerny'ye yerden pasını gönderdi. Savunmada Han Beom araya girerek topu dışarı gönderdi. Beşiktaş, sağ kanattan köşe vuruşu kullanacak.

1' Karşılaşmada ilk yarı başladı.