Beşiktaş deplasmanda avantajı kaptı: Hradec Kralove 0-1 Beşiktaş

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında deplasmanda Hradec Kralove ile karşılaştı.

FINEP Arena'da oynanan mücadeleden Beşiktaş 1-0'lık galibiyet ile ayrıldı.

BEŞİKTAŞ 10 KİŞİ KALDI

Beşiktaş'a galibiyeti getiren golü 80. dakikada Semih Kılıçsoy kaydetti.

Siyah-beyazlılarda Kassoum Ouattara, 71.dakikada ikinci sarı kartını görerek kırmızı karttan oyun dışında kaldı.

RÖVANŞ İSTANBUL'DA

Rövanş mücadelesi 13 Ağustos Perşembe günü İstanbul'da oynanacak.

Beşiktaş, Hradec Kralove'yi elemesi halinde UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Dinamo Zagreb - Kauno Zalgiris eşleşmesinin kaybedeni ile karşılaşacak.

Dinamo Zagreb, kendi sahasında oynadığı ilk maçı 5-0 kazanmıştı.

İLK 11'LER

Hradec Kralove: Zadrazil, Cihak, Uhrincat, Van Buren, Dancak, Darida, Mihalik, Sloncik, Cech, Horak, Kucera.

Beşiktaş: Nübel, Murillo, Djalo, Emirhan, Ouattara, Salih, Cerny, Olaitan, Orkun, İlhan, Oh.

Karşılaşmadan önemli anlar | Hradec Kralove 0-1 Beşiktaş

90' Karşılaşmanın ikinci yarısına 3 dakika ilave edildi.

88' Beşiktaş'ta Oh ve Salih Özcan'ın yerlerine Agbadou ile Mustafa Erhan Hekimoğlu oyuna dahil oldu.

83' SARI KART | Beşiktaş'ta Oh, hakemi yanıltmaya yönelik hareketten sarı kart gördü.

80' GOL | Semih'in golü ile Beşiktaş öne geçti.

76' Beşiktaş'ta Cerny, Orkun ve İlhan'ın yerlerine Ndidi, Rıdvan ile Semih Kılıçsoy oyuna dahil oldu.

71' KIRMIZI KART | Beşiktaş'ta ikinci sarı kartını gören Ouattara kırmızı kart ile oyun dışı kaldı.

65' SARI KART | Beşiktaş'ta Ouattara sarı kart gördü.

59' Kralove'de Dancak ile van Buren oyundan çıkarken Valenta ve Umar oyuna dahil oldu.

46' Karşılaşmada ikinci yarı başladı.

45' Karşılaşmada ilk yarı sona erdi.

42' Kralove'de sakatlanan Ludvicek yerine Kucera oyuna dahil oldu.

41' DİREK | Beşiktaş'ta Oh'un vuruşu üst direğe çarparak oyun alanını terk etti.

39' SARI KART | Beşiktaş'ta Cerny sarı kart gördü.

29' SARI KART | Kralove'de Oh'a faul yapan Uhrincat sarı kart gördü.

2' SARI KART | Mick van Buren, Beşiktaş yarı alanında Djalo'ya yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

1' Karşılaşmada ilk yarı başladı.