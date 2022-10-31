Beşiktaş, derbi hazırlıklarına ara vermeden başladı
Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray'la 5 Kasım Cumartesi günü deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş derbi maçın hazırlıklarına başladı.
Beşiktaş, Süper Lig'in 13'üncü haftasında pazar günü deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı derbi maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.
Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde basına açık yapılan idman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Dünkü maçta oynayan futbolcular, salonda jenerasyon çalışması yaptılar. Diğer oyuncular ise ısınma çalışması yaparak başladıkları antrenmanı; pas, taktik çalışması, dar alanda oynanan maç ve şut çalışmasıyla tamamladı.
Öte yandan sakatlığı bulunan Rachid Ghezzal, antrenmanda yer almadı.
Bu arada Şenol Güneş, teknik ekip ve futbolcular, antrenman öncesi bir araya geldikleri basın mensuplarıyla hatıra fotoğrafı çektirdiler.
Beşiktaş, Galatasaray maçının hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından 2 Kasım Çarşamba günü saat 11.00'de basına kapalı yapacağı çalışmayla devam edecek.
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