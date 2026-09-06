Beşiktaş derbisinin ardından Fenerbahçe'den başsağlığı mesajı

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında oynanan ve Beşiktaş'ın Fenerbahçe'yi 2-1 yendiği maç sırasında bir Fenerbahçe taraftarı kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.
Fenerbahçe maçın ardından başsağlığı mesajı yayınladı.
Sarı lacivertlilerin paylaşımında, "Karşılaşma sırasında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden taraftarımız Yaşar Gerçek’in vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum Yaşar Gerçek’e Allah’tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı diliyoruz" ifadeleri yer aldı.