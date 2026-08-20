Beşiktaş Dolmabahçe'de avantajı kaptı: Beşiktaş 3-0 Kauno Zalgiris

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında kendi sahasında Kauno Zalgiris ile karşılaştı.

TÜPRAŞ Stadyumu'nda oynanan mücadele, Beşiktaş'ın 3-0'lık galibiyeti ile sonuçlandı.

Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 6. dakikada Hyeon-Gyu Oh, 12. dakikada Amir Murillo ve 59. dakikada penaltıdan Orkun Kökçü kaydetti.

RIDVAN YILDIZLAŞTI

Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz, ilk iki golün asistini yaparak dikkat çekti.

Siyah-beyazlı takım play-off turunun rövanşını, 27 Ağustos Perşembe günü Litvanya'da oynayacak.

İLK 11'LER

Beşiktaş: Nübel, Murillo, Djalo, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Salih Özcan, Orkun Kökçü, Olaitan, Cerny, Trossard, Oh.

Zalgiris: Svedkauskas, Moutachy, Tolordava, Slivka, Konatar, Lekiatas, Benchaib, Baldassarra, Kalik, Krekovic, Debeljuh.

Karşılaşmadan önemli anlar | Beşiktaş 3-0 Kauno Zalgiris

90' Karşılaşmanın ikinci yarısına 4 dakika ilave edildi.

81' Beşiktaş'ta Ouattara, Rıdvan'ın yerine oyuna dahil oldu.

81' SARI KART | Zalgiris'te Fiolic sarı kart gördü.

79' Zalgiris'te Fiolic, Benchaib'in yerine oyuna dahil oldu.

76' SARI KART | Beşiktaş'ta Murillo sarı kart gördü.

72' Beşiktaş'ta sakatlanan Trossard oyundan çıkarken Rashica dahil oldu.

70' SARI KART | Zalgiris'te Tolordava sarı kart gördü.

67' SARI KART | Zalgiris'te Oliveira sarı kart gören bir başka isim oldu.

66' SARI KART | Zalgiris'te Baldassarra sarı kart gördü.

60' Beşiktaş'ta Oh ve Olaitan oyundan çıkarken yerine Vlahovic ile Amir Hadziahmetovic dahil oldu.

59' GOL | Orkun'un penaltıdan attığı gol ile Beşiktaş farkı üçe çıkardı.

46' Zalgiris'te Debeljuh ve Moutachy'nin yerine Burba ile Kastrati oyuna dahil oldu.

46' Beşiktaş'ta Cerny oyundan çıkarken İlhan dahil oldu.

46' Karşılaşmada ikinci yarı başladı.

45' Karşılaşmada ilk yarı sona erdi.

45' Karşılaşmanın ilk yarısına 2 dakika ilave edildi.

12' Sol taraftan geliştirilen Beşiktaş atağında topla buluşan Rıdvan Yılmaz'ın penaltı noktasına yolladığı kavisli ortayı iyi takip eden Amir Murillo, kale sahasında yaptığı tek vuruşla topu ağlara gönderdi.

12' GOL | Murillo'nun golü ile Beşiktaş farkı ikiye çıkardı.

6' Sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda Oh'un ön direkte yaptığı kafa vuruşu uzak köşeden ağlarla buluştu.

6' GOL | Oh'un golü ile Beşiktaş öne geçti.

1' Karşılaşmada ilk yarı başladı. Başarılar Beşiktaş...