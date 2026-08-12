Beşiktaş, Dusan Vlahovic transferini resmen açıkladı! Sırp forvet İstanbul'a geldi...

Beşiktaş'ın yeni transferi Dusan Vlahovic, İstanbul'a geldi.

Başkan Serdal Adalı ile aynı uçakta yer alan Sırp golcü, saat 21.30'da Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne iniş yaptı.

Vlahovic'i havalimanında çok sayıda Beşiktaş taraftarı karşılarken, 26 yaşındaki futbolcu taraftarların yoğun ilgisiyle karşılaştı.

VLAHOVİC'TEN İLK AÇIKLAMA

Serdal Adalı ayağının tozuyla Beşiktaş'ın YouTube kanalına açıklamalarda bulundu.

Serdal Adalı, "Tüm camiamıza ve taraftarımıza hayırlı olsun. Vlahovic, beklentilerin farkında. Eminim ki, elinden gelen gayretin fazlasını gösterecek. Bu transferde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Hepsinin eline sağlık. Vlahovic, başarılı olacaktır" dedi.

Dusan Vlahovic ise transferden dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.

Sırp forvet, "Harika hissediyorum. Ne yapmamız gerektiğini biliyorum. Başkanımıza, buraya gelmemde emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Hocamız Vincenzo'ya da. İnanılmaz mutluyum. Siyah ve beyaz hayat boyu beni takip etti" ifadelerini kullandı.

BEŞİKTAŞ TRANSFERİ AÇIKLADI

Beşiktaş, Sırp forvet Dusan Vlahovic'in transferini duyurdu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi:

"Profesyonel Futbolcu Dusan Vlahovic'in Kulübümüze transferi konusunda oyuncu ile görüşmelere başlanmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

168 MAÇTA 68 GOL

26 yaşındaki forvetin geçen sezonun sonunda Juventus ile olan sözleşmesi sona ermişti.

Vlahovic, Juventus kariyerinde 168 maça çıkarken 68'de gol attı.

Sırp forvet, milli formayla ise 40 maçta 16 gol kaydetti.