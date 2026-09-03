Beşiktaş duyurdu: Ümit Akdağ'ın geliş saati belli oldu

Beşiktaş, 22 yaşındaki stoper Ümit Akdağ ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını duyurmuştu.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Nihai transferi hususunda Corendon Alanyaspor'la anlaşmaya varılan profesyonel futbolcu Ümit Akdağ ile 4 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Ümit Akdağ'a şanlı formamızla başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız" ifadeleri kullanılmıştı.
İSTANBUL'A GELİYOR
Beşiktaş, Ümit Akdağ'ın, bugün saat 17:05'te İstanbul'a geleceğini açıkladı.
Siyah beyazlı kullüpten yapılan açıklamada "Yeni transferimiz Ümit Akdağ, bugün saat 17.05'de İstanbul Havalimanı İç Hatlar Terminali'ne iniş yapacaktır" ifadelerine yer verildi.