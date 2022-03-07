Beşiktaş efsanesi Feyyaz Uçar'dan Önder Karaveli'ye isyan: İnanılır gibi değil

07 Mart 2022 Pazartesi, 22:36

Süper Lig 'in 28. haftasında Beşiktaş , Başakşehir ile 2-2 berabere kaldı.

Siyah-beyazlılar Vodafone Park'ta, Başakşehir karşısında ilk devreyi son saniyelerde yediği golle 2-1 geride kapatınca yayıncı kuruluş beIN Sports'un Süper Lig programında yorumculuk yapan eski Beşiktaşlı efsane Feyyaz Uçar faturayı teknik ekibe kesti.

"İNANILIR GİBİ DEĞİL"

Welinton'un sakatlığı nedeniyle oyuna devam edemeyeceği anlaşılınca Necip Uysal'ın yeni ısınmaya kalktığının altını çizen Feyyaz Uçar, "Maç başlar başlamaz 3-4 oyuncunu ısınmaya yollarsın hazır tutmak açısından. Stoper, orta saha, bek, forvet gönderirsin. Welinton'un tedavisi oldu 2-3 dakika. Oyuncuyu hemen sokarsın. Ama Beşiktaş bunu yapmıyor, yapmadı. Burası Süper Lig. Burada saliselerle yarışıyor herkes. Takımını eksik bırakmazsın. Bunun kabul edilebilirliği yok. İnanılır gibi değil yani" ifadelerini kullandı.