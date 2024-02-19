Taraftarlar tepki göstermişti: Beşiktaş, Emirhan Delibaş ile yollarını ayırdı!

Yayınlanma: 19.02.2024 - 16:05

Güncelleme: 19.02.2024 - 16:07

İç transferde çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta sürpriz bir ayrılık geldi. Siyah-beyazlılar, 21 yaşındaki futbolcusu Emirhan Delibaş ile yolları ayırdı.

BEŞİKTAŞ, EMİRHAN DELİBAŞ'LA YOLLAR AYRILDI

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Emirhan Delibaş’la karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Emirhan Delibaş’a bundan sonraki kariyerinde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadeleri kullanıldı.

NE OLMUŞTU?

Emirhan Delibaş'ın bir arkadaşlık uygulamasında profil oluşturduğu iddia edilmiş ve siyah-beyazlı taraftarlar futbolcuya tepki göstermişti. Bunun üzerine bir açıklama yapan Delibaş, "Sahte hesaplar tarafından yapılan iftiraları reddediyor ve takımıma olan bağlılığımın sorgulanamayacağını belirtmek istiyorum. Beşiktaş benim için bir sorumluluk, sizin sevgi ve desteğiniz her zaman en büyük motivasyonum olmuştur" demişti.