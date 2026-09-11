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Beşiktaş - Erzurumspor FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
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Beşiktaş - Erzurumspor FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

11.09.2026 09:17:00
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Cumhuriyet Spor
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Beşiktaş - Erzurumspor FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş sahasında Erzurumspor FK'yi konuk edecek.

Beşiktaş - Erzurumspor FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Erzurumspor FK'yi ağırlayacak.

Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Hakem Gürcan Hasova'nın yöneteceği karşılaşma beIN Sports 1'den şifreli bir şekilde yayımlanacak.

Beşiktaş - Erzurumspor FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Sezona İtalyan teknik direktör Vincenzo Italiano yönetiminde başlayan siyah-beyazlı ekip, ligin ilk haftasında Eyüpspor'u sahasında 1-0 mağlup etti. İkinci haftada Corendon Alanyaspor'a deplasmanda 1-0 yenilen Beşiktaş, üçüncü haftada da konuk ettiği Arca Çorum FK'yi 6-2 yendi. Siyah-beyazlılar, son olarak dış sahada Fenerbahçe ile karşılaştıkları derbiden 2-1 galip ayrıldı.

Beşiktaş, ligin geride kalan bölümünde hanesine 9 puan yazdırdı. Erzurumspor FK ise 4 maçta topladığı 4 puan topladı.

Beşiktaş - Erzurumspor FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

5. RANDEVU

Beşiktaş ile Erzurumspor FK, Süper Lig tarihinde 5. kez karşı karşıya gelecek.

Siyah-beyazlı ekip, daha önce "Büyükşehir Belediye Erzurumspor" ismiyle Süper Lig'de yer alan rakibine karşı oynadığı 4 lig maçından 3 galibiyet ve 1 beraberlikle ayrıldı.

Beşiktaş - Erzurumspor FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

İki takımın ligde ilk kez karşılaştığı 2018-2019 sezonunda Beşiktaş, deplasmanda 3-1 yendiği rakibiyle iç sahada 1-1 berabere kaldı.

Siyah-beyazlılar, 2020-2021 sezonunda ise rakibini İstanbul'da 4-0, dış sahada da 4-2 yendi.

Söz konusu karşılaşmalarda rakibinin ağlarını 12 kez havalandıran Beşiktaş, 4 kalesinde gol gördü.

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