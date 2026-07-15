Beşiktaş, Eugene Omoruyi transferini resmen açıkladı!

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, forvet Eugene Omoruyi'yi kadrosuna kattığını duyurdu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Beşiktaş Basketbol Takımımız, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında Nijerya asıllı Kanadalı forvet Eugene Omoruyi ile sözleşme imzaladı. NCAA'de Oregon formasıyla tamamladığı kolej kariyerinin ardından 2021 yılında profesyonel kariyerine Dallas Mavericks formasıyla adım atan Omoruyi, NBA'de ayrıca Oklahoma City Thunder, Detroit Pistons, Washington Wizards gibi kulüplerde forma giydi. Geride bıraktığımız sezonu İspanya'da Baskonia formasıyla tamamlayan 1,98 boyundaki Omoruyi'ye Beşiktaş ailesine 'hoş geldin' der, şanlı formamızla üstün başarılar dileriz" denildi.

Omoruyi, geçen sezon Baskonia forması ile EuroLeague'de 10,7 sayı, 3,7 ribaund ve 1,9 asist ortalamaları yakaladı. Kanadalı oyuncu İspanya Ligi'ndeki 27 maçta ise 8,5 sayı ve 2,4 ribaund ortalamaları ile oynadı.