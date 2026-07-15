Cumhuriyet Gazetesi Logo
Beşiktaş, Eugene Omoruyi transferini resmen açıkladı!

Beşiktaş, Eugene Omoruyi transferini resmen açıkladı!

15.07.2026 18:39:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Beşiktaş, Eugene Omoruyi transferini resmen açıkladı!

Basketbol Süper Ligi ekibi Beşiktaş, 29 yaşındaki Nijerya asıllı Kanadalı Eugene Omoruyi'yi renklerine bağladı.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, forvet Eugene Omoruyi'yi kadrosuna kattığını duyurdu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Beşiktaş Basketbol Takımımız, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında Nijerya asıllı Kanadalı forvet Eugene Omoruyi ile sözleşme imzaladı. NCAA'de Oregon formasıyla tamamladığı kolej kariyerinin ardından 2021 yılında profesyonel kariyerine Dallas Mavericks formasıyla adım atan Omoruyi, NBA'de ayrıca Oklahoma City Thunder, Detroit Pistons, Washington Wizards gibi kulüplerde forma giydi. Geride bıraktığımız sezonu İspanya'da Baskonia formasıyla tamamlayan 1,98 boyundaki Omoruyi'ye Beşiktaş ailesine 'hoş geldin' der, şanlı formamızla üstün başarılar dileriz" denildi.

Omoruyi, geçen sezon Baskonia forması ile EuroLeague'de 10,7 sayı, 3,7 ribaund ve 1,9 asist ortalamaları yakaladı. Kanadalı oyuncu İspanya Ligi'ndeki 27 maçta ise 8,5 sayı ve 2,4 ribaund ortalamaları ile oynadı.

İlgili Konular: #beşiktaş #basketbol #transfer

İlgili Haberler

Beşiktaş, Slovakya kampını tamamladı
Beşiktaş, Slovakya kampını tamamladı Beşiktaş, Slovakya'da 1 Temmuz'da başladığı yurt dışı kampını, oynadığı altı hazırlık karşılaşmasıyla tamamladı.
Belçikalı oyuncu, İstanbul'a geldi: Beşiktaş, Leandro Trossard'a kavuştu
Belçikalı oyuncu, İstanbul'a geldi: Beşiktaş, Leandro Trossard'a kavuştu Beşiktaş'ın transfer görüşmelerine başladığı Leandro Trossard, İstanbul'a geldi.
Beşiktaş, hazırlık maçında Spartak Trnava'ya mağlup oldu
Beşiktaş, hazırlık maçında Spartak Trnava'ya mağlup oldu Beşiktaş, yeni sezon çalışmaları kapsamında oynadığı altıncı ve son hazırlık maçında Slovakya temsilcisi Spartak Trnava'ya 3-2 mağlup oldu.