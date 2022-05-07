Beşiktaş - Fenerbahçe derbileri 'hırçın' geçiyor
Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında pazar günü Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi oynanacak. İki takım arasında bugüne kadar yapılan karşılaşmalarda çıkan kırmızı kartlar dikkat çekiyor.
Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında pazar günü karşılaşacak Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında son dönemde yapılan derbilerde sarı ve kırmızı kartların çokluğu dikkati çekiyor.
İki takım arasında oynanan son 25 müsabakada hakemler toplam 17 kırmızı ve 154 sarı kart gösterdi.
FENERBAHÇE 6 KIRMIZI, 76 SARI KART GÖRDÜ
Fenerbahçe, Beşiktaş ile yaptığı son 25 derbide 82 kez kartla cezalandırıldı.
Sarı-lacivertli futbolcular, söz konusu maçlarda 6 kırmızı, 76 da sarı kart gördü.
BEŞİKTAŞ DAHA "HIRÇIN"
Rekabetteki son 25 derbide Beşiktaş, Fenerbahçe'ye göre daha "hırçın" bir görüntü ortaya koydu.
Siyah-beyazlı futbolcular, bu maçlarda 11 kırmızı ve 78 sarı olmak üzere toplam 89 kartla cezalandırıldı.
SON 3 DERBİDE 1 KIRMIZI, 23 SARI KART
İki takım arasında yapılan son 3 müsabakada futbolculara 1 kırmızı ve 23 sarı kart gösterildi.
Spor Toto Süper Lig'de geçen sezon iki takım arasındaki ilk derbi müsabakasında Beşiktaş deplasmanda Fenerbahçe'yi 4-3 yenerken, hakem Tugay Kaan Numanoğlu 1 kez kırmızı, 9 kez ise sarı kartına başvurdu.
Geçen sezon Vodafone Park'ta oynanan derbide ise ekipler 1-1 berabere kalırken, hakem Halil Umut Meler 7 kez sarı kart gösterdi.
Bu sezonun ilk yarısında rakiplerin 2-2 berabere kaldığı müsabakada da hakem Fırat Aydınus, 7 kez sarı kartına başvurdu.
Video Haberler
- Kolonyalı şaka yapayım derken kuzenini yakıyordu
- Emre Kongar bağımsız basının dönüm noktalarını anlattı
- Şükran Soner gazetemizin kuruluş yıllarını anlattı
- Emekçilerimiz tecrübelerini anlattı
- Işık Kansu'dan genç gazetecilere tarihi öneriler
- Çatak'ta kamyonet, virajı alamayarak dereye uçtu
- Öldürülen Zeynep'in dedesi: 'Zevk için öldürdü'
- Parkta 'husumetlisini' öldürmüştü: Adliyeye sevk edildi
- Yunus Emre, kabri başında anıldı
- Anneler Günü’nde anneye çiçek almak lüks oldu
En Çok Okunan Haberler
-
- İmamoğlu'ndan 'otobüs' açıklaması
- Gerilime Peker de dahil oldu
- İmamoğlu'ndan 'vız gelir tırıs gider' özrü!
- 'Soylu, Erdoğan'ı tehdit ediyor'
- 'Defol git zaten çevre kirliliğisin'
- Özdağ-Soylu tartışmasına Çakıcı da girdi
- 'Otobüs' eleştirisi istifa getirdi
- Deniz Gezmiş ve yoldaşlarının anmasına bıçaklı saldırı
- İşte asgari ücretin temmuzda olması gereken rakam
- Güldür Güldür'den 'Nureddin Nebati' skeci