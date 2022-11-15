Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer savaşı! En yüksek teklif...
Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray arasında bu kez Kaan Ayhan için rekabet yaşanıyor. Sezon başı en yüksek teklifi yapan Galatasaray’ın yanı sıra Beşiktaş, teknik direktör Şenol Güneş aracılığıyla Kaan’ı ikna etmeye çalışıyor. Milli oyuncunun ise gönlünün sarı-lacivertli takımdan yana olduğu öğrenildi.
Süper Lig’in 3 büyük kulübü, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray transferde dev bir yarışın içinde. Devre arası transfer döneminde kadrolarına iyi bir stoper takviye etmek isteyen ve 8+3 kuralı nedeniyle bu bölgedeki tercihlerini yerli oyuncudan yana kullanmak isteyen üç büyük kulübün de gündeminde Kaan Ayhan var.
Milli futbolcuyu Galatasaray sezon başında çok isterken yapılan tüm girişimlere karşın Sassuolo Kulübü ikna edilemedi. Hatta Kaan Ayhan’a şu ana kadar en yüksek teklifi sarı kırmızılılar yapsa dahi İtalyan ekibi futbolcusunu kiralık olarak göndermeyi de kabul etmedi.
"FENERBAHÇE'Yİ BEKLEYELİM"
Hürriyet'in haberine göre, Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş milli takımdan öğrencisi olan Kaan’ı siyah-beyazlılara çekmek için devreye girerken tecrübeli stoperin gönlünde Fenerbahçe’nin olduğu öğrenildi.
Menajerine “Kesin karar vermedim, Fenerbahçe’nin fiyat teklifini artırmasını bekleyelim. Benim tercihim Fenerbahçe’den yana” dediği öğrenilen Kaan Ayhan için sarı-lacivertlilerin satın alma opsiyonu ile kiralamak için teklif yapmaya hazırlandığı öğrenildi.
Kaan Ayhan, bu sezon Sassuolo formasıyla 1'i İtalya Kupası olmak üzere toplam 11 maça çıktı.
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