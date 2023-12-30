Beşiktaş, Fransız teknik direktörde sona yaklaştı

Yayınlanma: 30.12.2023 - 14:48

Güncelleme: 30.12.2023 - 14:51

Beşiktaş'ta teknik direktör bilinmezliği çözülüyor.

NTV Spor'un haberine göre, Siyah beyazlılarda anlaşılmaya en yakın isim Bruno Genesio.

1.5 YILLIK ANLAŞMA

Fransız teknik adam ile yapılan görüşmelerde ilerleme sağlayan Beşiktaş yönetimi, Genesio ile 1,5 yıllık sözleşme imzalamaya hazırlanıyor.

Yönetim kurulu, 57 yaşındaki teknik direktör ile son görüşmeyi Fransa’da yapacak.

Sözleşme detaylarının konuşulacağı bu görüşmede sorun çıkmaması halinde Genesio 1 veya 2 Ocak tarihinde İstanbul’a gelecek.

Son olarak Rennes’te görev yapan Genesio, 1,5 ay önce Fransız eki ile yollarını ayrımıştı.