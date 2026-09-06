Beşiktaş, geriye düştüğü derbide Fenerbahçe’yi deplasmanda 2-1 yendi: Kadıköy Kartal'ı

Süper Lig’de Fenerbahçe’nin Beşiktaş’ı Kadıköy’de konuk ettiği sezonun ilk derbisine futbolcuların arasındaki yüksek tansiyon ve hakem Halil Umut Meler’in iki tarafın da isyan ettiği kararlar damgasını vurdu. Beşiktaş cephesi; ilk yarıda Guendouzi’nin Salih’e, Skriniar’ın da Vlahovic’e dirsekle müdahalesinde kırmızı kart itirazında bulundu. Hakem Meler kart kullanmadı.

50. dakikada Vlahovic’in golü, öncesinde Kante’yi çektiği gerekçesiyle sayılmadı. SiyahBeyazlılar, pozisyonda faul olmadığı yönünde itiraz etti. 52. dakikada ise topsuz alanda Vlahovic ile Skriniar arasında kavga çıktı. Skriniar rakibini göğsünden itti. Vlahovic başını Skriniar’ın başına doğru kafa atarcasına uzattı. Skriniar iki eliyle rakibinin boğazını tutunca Vlahovic yerde kaldı. İki takım da karşı tarafın kırmızı kart görmesi yönünde itiraz etti. Vlahovic, Skriniar’a cinsel anlama gelen bir el hareketi yaptı.

Meler iki futbolcuya da sarı kart verdi. 75. dakikada Salih’in ceza sahasında Kerem’e müdahalesinde F.Bahçe penaltı bekledi, karar devam oldu. Maç sonu Kerem, “Bize karşı her şey farklı yorumlanıyor. Bazı şeyler artık mide bulandırmaya başladı” dedi. Lukaku’nun ayak tabanıyla Trossard’ın bileğine bastığı pozisyonda Beşiktaş kırmızı istedi, Meler kart kullanmadı.

EDERSON DEVLEŞTİ

F.Bahçe’de Ederson derbide kalesinde devleşti. Brezilyalı file bekçisi 5 net pozisyonda gole izin vermedi.

TAÇTAN GOL

F.Bahçe’nin 26. dakikada Brown ile kullandığı uzun taç atışında altıpasın içinde Beşiktaşlı Agbadou topu ıska geçince Skriniar golü attı.

ATTI SAKATLANDI

Rıdvan Yılmaz, Beşiktaş’a derbide 1-1’i getiren golü attı. Ancak Yılmaz, kasığında ağrı hissedince 46. dakikada yerini Outtara’ya bıraktı.