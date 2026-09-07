Beşiktaş - Hapoel Beer Sheva maçı hakkında yeni iddia: Oynanacak yer belli oldu!

Türkiye'yi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil edecek olan Beşiktaş'ın Hapoel Beer Sheva ile eşleşmesinin ardından karşılaşmanın oynanacağı stat ve şehir netlik kazandı.
HT Spor’un aktardığı bilgilere göre, UEFA tarafından alınan kararın temelinde güvenlik endişeleri yer alıyor.
DOLMABAHÇE PLANLANIYORDU ANCAK...
Habere göre mücadelenin normal şartlarda Dolmabahçe'de oynanması planlanırken, güvenlik gerekçesiyle bu ihtimal ortadan kalktı ve maçın Gürcistan’ın Batum kentine alındı.
Alınan bu kararla birlikte stadyum çevresinde ve karşılaşma alanında geniş kapsamlı güvenlik önlemlerinin uygulanacağı belirtildi.
Gürcistan Batum Stadyumu
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında 26 Kasım Perşembe günü Hapoel Beer Sheva ile karşılaşacak.
Siyah-beyazlı takımın Avrupa Ligi'ndeki maç takvimi ise şu şekilde:
17 Eylül Perşembe: Beşiktaş-Olimpik Marsilya
15 Ekim Perşembe: Hoffenheim-Beşiktaş
22 Ekim Perşembe: Beşiktaş-Crystal Palace
5 Kasım Perşembe: Celtic-Beşiktaş
26 Kasım Perşembe: Beşiktaş-Hapoel Beer Sheva
10 Aralık Perşembe: Bayer Leverkusen-Beşiktaş
21 Ocak Perşembe: Beşiktaş-Union SG
28 Ocak Perşembe: Omonia-Beşiktaş