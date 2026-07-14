Beşiktaş, hazırlık maçında Spartak Trnava'ya mağlup oldu

Beşiktaş, Slovakya'daki sezon öncesi kampının son hazırlık maçında Spartak Trnava ile karşı karşıya geldi. City Arena Trnava'da oynanan mücadeleyi Beşiktaş, 3-2'lik skorla kaybetti.
Beşiktaş, 13. dakikada İlhan Fakılı'nın golüyle öne geçti.
Spartak Trnava, 37. dakikada Phlip Azango, 45. dakikada Lorent Mehmeti ve 45+2. dakikada Filip Trello'nun golleriyle 10 dakikada skoru 3-1'e getirdi.
Beşiktaş'ın 2. golünü 78. dakikada Tiago Djalo kaydetti.
Beşiktaş, sonraki maçında Midtjylland'ı UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Elemesi ilk maçında 23 Temmuz'da ağırlayacak.