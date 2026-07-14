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Beşiktaş, hazırlık maçında Spartak Trnava'ya mağlup oldu

Beşiktaş, hazırlık maçında Spartak Trnava'ya mağlup oldu

14.07.2026 20:31:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Beşiktaş, hazırlık maçında Spartak Trnava'ya mağlup oldu

Beşiktaş, yeni sezon öncesi son hazırlık maçında Spartak Trnava'ya 3-2 kaybetti.

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Beşiktaş, Slovakya'daki sezon öncesi kampının son hazırlık maçında Spartak Trnava ile karşı karşıya geldi. City Arena Trnava'da oynanan mücadeleyi Beşiktaş, 3-2'lik skorla kaybetti.

Beşiktaş, 13. dakikada İlhan Fakılı'nın golüyle öne geçti.

Spartak Trnava, 37. dakikada Phlip Azango, 45. dakikada Lorent Mehmeti ve 45+2. dakikada Filip Trello'nun golleriyle 10 dakikada skoru 3-1'e getirdi.

Beşiktaş'ın 2. golünü 78. dakikada Tiago Djalo kaydetti.

Beşiktaş, sonraki maçında Midtjylland'ı UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Elemesi ilk maçında 23 Temmuz'da ağırlayacak.

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